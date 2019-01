“Viaduct E17 in Gentbrugge moet tunnel worden, betaald met Vlaamse centen”: stad herhaalt intenties tijdens nieuwjaarsreceptie Didier Verbaere

26 januari 2019

10u57 0 Gent Het Gentse stadsbestuur pleit ‘onomwonden’ voor de vervanging van het E17-viaduct in Gentbrugge door een tunnel. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) wil zo snel mogelijk een intendant aanstellen en consultaties starten met de Vlaamse overheid voor het project. De vervanging van het viaduct zal grotendeels betaald moeten worden door Vlaanderen.

“Een intendant kan ervoor zorgen dat het potentieel voor de ruimte onder en rond het viaduct kan worden gemaximaliseerd”, zegt Watteeuw. Het viaduct kwam de voorbije maanden verschillende keren negatief in het nieuws met loskomende brokstukken. Eind vorig jaar viel nog een betonblok door het dak van een bus. Daarop werd de park&ride zone onder het viaduct afgesloten en moest de Lijn op zoek naar een nieuwe steltplaats voor 70 bussen. De jongste weken kwamen bij controles nog stukken beton los. Voetgangers en fietsers worden nu beschermd door een tunnel, maar voertuigen lopen nog steeds risico’s. Minister Ben Weyts liet ondertussen al weten dat een grondige renovatie zich opdringt, aangezien de laatste renovatie uit 2002 niet meteen een succes genoemd kan worden.

Het Gentse stadsbestuur schaart zich nu resoluut achter het idee om het viaduct te vervangen en niet opnieuw te saneren, zoals voorzien is. Watteeuw wil over de partijgrenzen heen een intendant aan te stellen. Hij wil daarbij het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en openbaarvervoermaatschappij De Lijn betrekken.

Bewonersvereniging ViaduKaduk, die al maanden vraagt om een intendant, verzamelde vrijdagavond onder het viaduct voor een nieuwjaarsreceptie. Hans Verbeeck van ViadukKaduk vindt dat het Agentschap achter de feiten aanholt en pleit voor een brede, kwalitatieve studie die niet door het Agentschap Wegen en Verkeer, maar door een onafhankelijk wordt gevoerd. Hij wijst in de richting van Antwerpen waar een intendant ook knopen doorhakt in het Oosterweeldossier. Ben Weyts (N-VA) wil echter eerst nieuwe studies afwachten om allealternatieven in kaart te brengen. Pas dan wil hij in dit compexe dossier een projectleider aanduiden.