"Vertrouwen in gezond verstand Gentenaar" STAD MAAKT GRATIS VOORNAAMSWIJZIGING MOGELIJK YANNICK DE SPIEGELEIR

31 juli 2018

02u39 0 Gent Wie een andere voornaam wil, kan dat vanaf morgen gratis regelen in Gent. "Dit is een logisch gevolg voor transgenders die sinds dit jaar ook hun geslacht kunnen wijzigen op hun identiteitspapieren", motiveert het kabinet van schepen Bracke (Open Vld) de beslissing.

Voor Gentenaars die zich niet kunnen verzoenen met hun huidige voornaam is de nieuwe procedure goed nieuws. Tot vandaag moeten zij een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Ook de Dienst Naamswijzigingen moet zijn fiat geven. De logge procedure kan tot anderhalf jaar duren én kost 490 euro. Vanaf morgen wordt de bevoegdheid echter overgeheveld naar lokale besturen die in een tijdsbestek van enkele dagen een voornaamswijziging kunnen voltrekken. Gentenaars hoeven bovendien geen 490 euro meer neer te tellen, maar kunnen hun naamswijziging volledig gratis aanvragen. Een ambtenaar van de stedelijke dienst bevolking beslist of de aanvraag voldoende gemotiveerd is. Diezelfde ambtenaar zal in het bevolkingsregister ook controleren of er bij een voornaamswijziging geen verwarringen kunnen optreden met bestaande personen. "Is er geen bezwaar en kan de aanvraag de nodige documenten voorleggen, dan zal de voornaamswijziging binnen enkele dagen worden afgerond. Enkel indien bijkomend onderzoek nodig blijkt, kan de procedure tot drie maanden duren", verduidelijkt het kabinet van schepen van Burgerzaken Sofie Bracke.





De stad gaat er niet vanuit dat Gentenaars misbruik zullen maken van de gratis dienst. "We hebben uiteraard de afweging gemaakt of een gratis dienst niet zou leiden tot misbruik, maar we vertrouwen in het gezond verstand van de Gentenaars. Bovendien komt er heel wat kijken bij een naamswijziging. Zo moet je officiële documenten zoals je identiteitskaart, rijbewijs of reispas laten aanpassen en daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Iemand die er over nadenkt om zijn voornaam enkele keren per jaar te wijzigen, zal hier dus best wel twee keer over nadenken. We gaan ervan uit dat Gentenaars hun voornaam niet lichtzinnig laten veranderen."





Transgenders

De gratis dienst is ook een geste naar transgenders die in Gent wonen. Zij kunnen sinds 1 januari al hun geslacht op hun identiteitskaart aanpassen. "Het is een logisch gevolg dat ze nu ook gratis en snel hun voornaam kunnen aanpassen."





In Gent vroegen vorig jaar zowat 20 mensen een nieuwe voornaam aan. Meestal omdat ze hun oorspronkelijke naam verouderd vinden, omdat ze vinden dat hun huidige voornaam belachelijk klinkt of omdat ze een geslachtsverandering ondergaan. Ongetwijfeld zal hun aantal stijgen nu de procedure eenvoudiger en gratis wordt. De Federale Overheidsdienst Justitie blijft overigens wel bevoegd voor het wijzigen van familienamen.