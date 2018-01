"Verhalen verteld die gehoord moésten worden" Nog één terugblik op Radio Gaga, en dan is het tijd voor nieuw programma JORIS VERGAUWEN

20 januari 2018

02u25 0 Gent Van ontroering en verwondering tot nederigheid en kwetsbaarheid, ondersteund door muziek én stilte. Het is de basis van weinig televisieprogramma's, maar Radio Gaga oogstte er in de voorbije drie jaar veel lof mee. Samen met Dominique Van Malder deelde Waaslander én Gentenaar Joris Hessels (37) het hartzeer en de vaak ongrijpbare verlangens van bijzondere mensen. Radio Gaga speelt intussen niet meer, maar in het najaar mogen we een nieuw programma verwachten.

De gesloten jeugdinstelling in Mol, een rouwkamp voor jongeren, de therapeutische gemeenschap voor verslavingszorg De Kiem in Gavere,... Op welke 'moeilijke' - maar vooral weinig gekende - locaties Radio Gaga ook neerstreek, overal leverde het beelden en verhalen op die bij vele kijkers lang zijn blijven nazinderen. Ook presentator Joris Hessels, geboren in Sint-Niklaas, blikt er graag op terug. Hij was altijd al gefascineerd door de kronkels, bochten en rimpels in de psyche van de mens. "Mijn moeder is jarenlang nachtverpleegster geweest in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas", klinkt het. "Die gasten kwamen soms bij ons thuis eten. En terwijl ze met veel smaak de pistolets aanvielen en soms heel onverstaanbaar babbelden, raakte ik geïntrigeerd. Mensen die wat buiten de norm vallen: die geven zuurstof aan een gesprek, onze manier van denken, de samenleving."





Hoe is de sprong naar Radio Gaga er dan gekomen?

"Jaren later, in 2012, kregen Dominique en ik als acteurs de vraag van jeugdtheater Kopergietery in Gent om iets te doen rond kinderpsychiatrie. En zo is het idee voor de radiovoorstelling Radio Gaga gegroeid. We zijn daarna in verschillende psychiatrische centra op bezoek geweest met die amateur-radioshow. Telkens bleken de verhalen van al die mensen naast elkaar een prachtige inkijk te bieden in een plek die omheind is met muren en vooroordelen. Het bracht iets teweeg. Je kreeg een soundtrack bij een wereld die psychiatrie heet. Uiteindelijk zijn we via-via met ons idee bij de televisie beland. Niet evident - we hebben een jaar lang gepraat en gebrainstormd met productiehuis De Chinezen. In Sint-Hiëronymus hebben we een testaflevering opgenomen - toen nog met een mobilhome, maar een plooicaravan bleek uiteindelijk een betere oplossing. Bij Eén vonden ze het te veel niche-gericht, maar bij Canvas waren ze net héél enthousiast. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Drie seizoenen lang."





Met veel succes.

"We hoopten dat er meer kijkers zouden zijn dan alleen onze ouders en vrienden. (lacht) We waren niet bezig met kijkcijfers, maar we vonden vooral dat al die verhalen gehoord moesten worden. Omdat ze het zó waard zijn om naar te luisteren. Het is mooi om dan te zien dat het programma veel impact heeft. Ik heb onderweg met Radio Gaga zelf ook veel verwondering gevoeld, maar vooral ook veel nederigheid. Als je ziet waar mensen vandaan komen en dan toch de kracht vinden om weer op te staan... Mensen passen zich aan en proberen er het beste van te maken, met vallen en opstaan. Het is straf om daar bij te mogen zijn, om daar een glimp van te mogen zien. Ontroerend, al word je soms ook kwaad."





Toch is het nooit kleffe emo-tv geworden, noch werd het een aanzet tot verbittering.

"De enige aflevering die een soort troosteloosheid bevatte, was die over de bijzondere jeugdinstelling in Mol. Als jonge vader - ik heb een zoontje van zes - gaat het door merg en been wanneer een kind van veertien zegt dat het geen dromen meer heeft. Dat het niet meer op deze wereld wil zijn."





'Wat Radio Gaga doet, is de kern van ons werk', klonk het vanuit de sociale sector.

"Dat is te veel lof, maar het is wel een mooi compliment. Ik denk dat we vooral het gevoel wilden geven dat we niks wilden. Dat we er gewoon waren om te luisteren, zonder oordelen. Iedereen zou eigenlijk zo'n houding moeten aannemen in een samenleving, in een ideale wereld. Maar - ik merk het ook bij mezelf - er moet zoveel op een dag, in een leven. Er is te weinig tijd om stil te staan."





Toch is het jammer dat er al na drie seizoenen een einde aan komt?

"We zijn ermee gestopt omdat we onszelf niet wilden inhalen. We zouden misschien in herhaling vallen, en dat zou erg jammer zijn. Het is tijd voor iets anders. Dominique is een fictiereeks aan het schrijven voor Canvas, waar ik ook in ga meespelen. En ik ben zelf al volop bezig met een nieuw programma, dat in het najaar op Canvas komt. Ik volg een groep van zo'n acht mensen een jaar lang. Voor elk van hen wordt 2018 een kanteljaar, om verschillende redenen. Elke maand nodig ik die mensen uit voor een weekend op een bijzondere plek, afgewisseld met beelden die zij zelf in hun dagelijkse leven maken. Het zouden Radio Gaga-personages kunnen zijn, maar het mooie is nu dat we iets diepgaander met die mensen kunnen meeleven. Het zal niet gemakkelijk zijn om na alle lof voor Radio Gaga met iets nieuws te komen. Maar anderzijds zie ik zo weinig risico op televisie, en zoveel platgetreden paden. Ik wil iets anders proberen. We gaan springen en zien waar we landen. Dat is het echte leven."