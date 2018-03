'Verboden betoging' zonder incidenten 200 MILITANTEN VOORPOST DOOR GENT SAM OOGHE

12 maart 2018

02u28 0 Gent De veelbesproken betoging van actiegroep Voorpost is zaterdagnamiddag zonder incidenten verlopen. Volgens de politie tekenden een kleine 200 militanten present. Daartegenover: een legertje aan agenten en journalisten.

Straten afgesloten, een politieheli, agenten in burger die elke beweging in de gaten moesten houden,... De Gentse flikken lieten zaterdagnamiddag duidelijk niets aan het toeval over tijdens de betoging van het extreemrechtse Voorpost tegen de bouw van de nieuwe moskee in de Rabotwijk. Naast de 200 actievoerders waren opvallend veel cameramannen en journalisten. Grote aandacht voor een kleine actie.





Burgemeester Daniël Termont (sp.a) had de optocht verboden. In 2016, tijdens de laatste betoging van Voorpost in Gent, was het tot rellen gekomen. Dat haalde het stadsbestuur aan als voornaamste reden om de actie tegen te houden. "Voorpost is uit op provoceren en polariseren", klonk bij Termont, die doorgaans betogingen van alle kleuren laat doorgaan. Maar voor Voorpost zou een te grote politiemacht nodig zijn, en daarom kon het niet. Een argumentatie die de Raad van State niet volgde: zij vernietigde de beslissing van het Gentse stadsbestuur.





"Incidenten zijn voor niemand goed", zo klonk na afloop van de betoging bij actieleider Nick Van Mieghem. Drie kwartier lang hadden de militanten onder politiebegeleiding door Gent gewandeld. "Geen moskee in onze stad" en "Wij zijn het moe, grenzen toe". Het schalde door het stadscentrum zonder wederwoord. Er waren geen tegenbetogingen, en geen incidenten. "En dat moeten we onthouden", zegt Van Mieghem. "De rellen kwamen er door links en tegenbewegingen. Niet door ons."





"Het staat ons ook toe om meer een punt te maken", gaat Van Mieghem door. "Die moskee in Gent, de grootste van Vlaanderen, is een schande. Ze zal een aantrekkingskracht hebben en nog meer islamisering in de hand werken in Gent. Wij zijn het volk, en wij pikken het niet meer."





Nederlandse delegatie

Bij dat volk hoort, volgens de ideologie van Voorpost althans, ook Nederland. Een veertigtal noorderburen daagde op, onder wie opvallend veel supporters van voetbaclub Feyenoord. "Wij helpen elkaar uit de nood", zegt een betoger. "De islam hoort niet thuis bij ons." Een boodschap die gemeenteraadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) na afloop van de betoging ook benadrukte. Geflankeerd door Filip Dewinter, die de nodige selfies nam met Nederlandse en Gentse fans.





Eén enkele jongere, van allochtone afkomst, liep geamuseerd mee en streamde de betoging met zijn gsm. Nog voor één betoger dat door had, spraken drie agenten in burger hem aan. Wegwezen. Geen risico's - met succes.