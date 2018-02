"Veiligheid zal van mensen zelf moeten komen" 21 februari 2018

02u45 0 Gent Elke dag passeren honderden scholieren met de fiets aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat en dat is niet altijd zonder risico. "Vorige week moest ik ook nog uitwijken om niet aangereden te worden", vertelt de 17-jarige Manu.

"Ik fiets hier elke dag en soms kan het hier gevaarlijk zijn", vertelt Manu dinsdagochtend op zijn route naar school langs het zwarte kruispunt. "Ik hoor vaak van anderen dat ze moeten uitwijken voor chauffeurs die rechts inslaan en niet goed kijken. Ik moest vorige week zelf nog van het fietspad afwijken om een aanrijding te vermijden."





Alternatieve routes

Voor de honderden leerlingen zijn er wel alternatieve routes, maar die zijn niet altijd even praktisch. "Zeker voor wie van Destelbergen komt zoals Nikita, of van Sint-Amandsberg zoals ik, is dit kruispunt de enige goede optie", vertelt Manu. Over hoe het kruispunt veiliger kan, heeft Manu een eigen mening.





"Ik denk dat veiligheid vooral van de mensen zelf moet komen. Als iedereen zich hier bewuster zou zijn van het gevaar, dan zouden ze ook beter opletten."Gisteren reden er opvallend minder scholieren dan gewoonlijk op het drukke kruispunt. Een oproep van de schooldirectie van EDUGO Lochristi heeft dus mogelijk vruchten afgeworpen. "We proberen de leerlingen altijd op een verkeersveilige manier naar school te krijgen, ook op de route langs de Antwerpsesteenweg. Er zijn al veel stappen ondernomen om het daar veiliger te krijgen", aldus schooldirecteur Dimitri Van Hoecke.





(WSG)