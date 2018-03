"Veel testosteron, weinig verstand" 07 maart 2018

02u51 0

"Te veel testosteron, te weinig verstand. Wat een debiliteit." Procureur-generaal Coppens had geen goeie woorden over voor twee vechtersbazen die gisteren voor het hof van beroep in Gent stonden. Chesney D. had aan danscafé 5 voor 12 op de Korenmarkt een andere feestvierder in elkaar geslagen. Enzio V. han dan weer een man een klap verkocht in de Overpoortstraat. Ze kregen in eerste aanleg 8 maanden en 300 euro boete. Hun advocaten vroegen respectievelijk een werkstraf en een opschorting. Uitspraak op 27 maart. (JEW)