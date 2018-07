"Vanaf nu is centrum een MEZ" 14 juli 2018

Gisteravond heeft burgemeester Termont de sleutel van het stadshuis voor 10 dagen afgegeven aan feestenschepen Christophe Peeters, die nu feestenburgemeester is. "Iedereen is bezig over die LEZ, Lage EmissieZone. Awel, het centrum wordt de komende 10 dagen een MEZ. Een MegaExtaseZone. Naar 't schijnt is dat vree goe voor uwen ecologische voetafdruk", zei Termont. En verwijzend naar de boerkini-rel: "We gaan met 't college aan teambuilding moeten doen. We gaan allemaal samen naar Burkini Faso om alles uit te babbelen." Termont bedankte Guido De Leeuw die na dit jaar stopt, en Christophe Peeters bedankte Termont, die ook na dit jaar stopt. Het belangrijkste: voor iedereen 'een goeie Gensche Fieste!" (EDG/VDS)