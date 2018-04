"Van muurverf tot bed: alles is Belgisch" B&B GRAAF. BRENGT ODE AAN DESIGN VAN EIGEN BODEM YANNICK DE SPIEGELEIR

27 april 2018

02u46 0 Gent Op een boogscheut van het Gravensteen laten de uitbaters van de nieuwe bed and breakfast Graaf. je overnachten omringd door enkel Belgisch design.

Al enkele jaren zijn Gwynn Coumans (33) en Kenzo Krijgsman (28) de trotse eigenaars van een jaren dertig woning op een boogscheut van het Gravensteen. Het plan om er een bed and breakfast te openen, kregen ze na een rondreis in Portugal, waar ze van B&B naar B&B trokken. "We keken er naar uit om mensen uit alle windstreken te ontvangen. Door de verhalen en de sfeer die onze gasten brengen, zijn we zelf altijd een klein beetje op vakantie", vertelt Gwynn. Het idee om Belgisch design een hoofdrol te laten spelen, was in de eerste plaats een esthetische keuze. "Prachtige ingerichte kamers was het einddoel", klinkt het.





40 ontwerpers

Maar ook het maatschappelijke verhaal speelde een belangrijke rol voor Gwynn en Kenzo. "Mensen willen dat kleding, voeding, meubels, ... zo goedkoop mogelijk zijn. Nochtans hebben materiaal en ontwerpen een eerlijke kostprijs. Die bewustwording vinden we belangrijk."





Gwynn en Kenzo vatten hun missie niet licht op. Twee jaar lang schuimden ze designbeurzen af en ontvingen ze ook zelf tips uit de sector. Uiteindelijk leverden maar liefst 40 Belgische ontwerpers, waarvan een groot deel uit Gent, een bijdrage aan het stijlvolle interieur van Graaf. "Van de muurverf tot het bed: alles is lokaal ontworpen", klinkt het. Elk van de drie kamers heeft bovendien zijn eigen uniek karakter. Met dank aan de expertise van interieurvormgever Christophe Verbeke van Piet Moodshop die de uitbaters inschakelden om van Graaf. een samenhangend verhaal te maken. Alle ontwerpen zijn ook te koop, ofwel ter plaatse ofwel via de webshop op hun website.





Hommage aan grootvader

De donkerblauwe 'Emile'-kamer - de naam is een hommage aan Gwynns grootvader, de vorige eigenaar van het pand - kreeg een robuuste look met natuurlijke materialen. Op vraag van Gwynn en Kenzo verwerkte Armand & Francine het marmer van de oorspronkelijke sierschouwelementen in bijzettafeltjes. Voor wie houdt van rustgevend groen is de 'Olga'-kamer, vernoemd naar de grootmoeder van Gwynn, een aanrader. Het keramiek van Studio Ellefant geeft een fleurige toets met een afwisseling van groen en perzik.





In de Margriet-kamer - een knipoog naar de ligging in de Sint-Margrietstraat - tot slot kan je wegdromen in het roze. Een moderne interpretatie van het Gravensteen in de vorm van een wandtekening van Marieken Hensen is de blikvanger.





Wie een overnachting wil boeken, kan voor meer informatie surfen naar www.graafgent.be. Voor een overnachting in de Margriet-kamer betaal je 95 euro (exclusief ontbijt). Wie de 'Olga' of 'Emile'-kamer wil boeken betaalt 115 euro per nacht (exclusief ontbijt). Ontbijten kan je al vanaf 10 euro.