“Van een vrouw blijf je af, meneer”: Gentenaar (39) riskeert cel voor herhaaldelijk partnergeweld Sam Ooghe

02 januari 2019

14u03 0 Gent Een Gentse man (39) moet een celstraf vrezen voor herhaaldelijk geweld tegenover zijn ex-vrouw, die ook de moeder is van zijn drie kinderen. De dertiger is niet aan zijn proefstuk toe.

De zaak kwam deze voormiddag voor, voor de zetel van strafrechter Hans De Waele. Die laatste gaf de beklaagde een donderpreek. “Van een vrouw blijf je af", klonk het luid. “Zeker als ze de moeder is van je kinderen.” De Gentenaar zou zelfs feiten gepleegd hebben in het bijzijn van de drie kinderen. “Heeft u er al bij stilgestaan wat dat doet met hen?”, ging De Waele door. “Kinderen begrijpen dat niet. Dat de twee mensen die ze het liefst zien, ruzie maken en elkaar pijn doen.”

Het gaat om feiten over een periode van drie jaar. In het nadeel van de beklaagde is ook zijn strafverleden, aangezien hij al meermaals veroordeeld werd en zijn werkstraffen geen successen bleken. Daarom wil het parket een effectieve celstraf van één jaar. Wel is het mogelijk dat er een probatiestructuur komt in het kader van het druggebruik van de man, die tijdens het geweld dikwijls onder invloed was van cocaïne. Het vonnis is voor februari.

Ondertussen zijn beklaagde en slachtoffer gescheiden. De kinderen wonen bij de vrouw, en er zijn sinds de breuk geen problemen meer gemeld.