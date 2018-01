"Van dwerg reus maken doe je zo" LICHTFESTIVAL BRENGT FANTASIE GENTSE KINDEREN TOT LEVEN YANNICK DE SPIEGELEIR

02u37 0 Wannes Nimmegeers Mano kan haar tekening alvast via kleine projectie bewonderen. Gent Honderdduizenden bezoekers vinden over twee weken de weg naar de Gentse binnenstad voor de vierde editie van het Lichtfestival. Naast het werk van internationale lichtkunstenaars zullen ze ook de tekeningen van Gentse kinderen kunnen bewonderen. De Franse kunstenaar Matthieu Tercieux zal hun fantasie tot leven wekken in een monumentaal kunstwerk.

Eind deze maand valt er niet aan te ontsnappen; dan zet het Gentse Lichtfestival vijf dagen lang spectaculaire lichtinstallaties in de schijnwerpers langs een parcours door de stad. De vorige edities bouwde het populaire evenement een ijzersterke reputatie op met als voorlopig hoogtepunt een bezoekersrecord van 640.000 mensen in 2015. Elio (10) herinnert zich nog levendig hoe hij drie jaar geleden in de mensenmassa naar de levensgrote projectie van een walvis ging kijken aan de Portus Ganda of hoe het Belfort in lichterlaaie stond tijdens de eerste editie van het Lichtfestival. Straks kan hij een lichtkunstwerk gaan bewonderen waaraan hij zelf heeft meegewerkt. Elio is namelijk één van de deelnemers van het 'Lichtfestivalproject' van de Gentse cultuureducatieve organisatie Das Kunst.





Wannes Nimmegeers David en Raf werken geconcentreerd verder aan hun volgend meesterwerk.

Miniatuurheld

Met stiften gaat hij samen met Luca (10) en Freek (11) aan de slag om een miniatuurheld te vertalen naar papier. Even verderop gaan enkele kinderen aan de slag met 'Google Streetview' om een tekening te maken van hun huis. Andere deelnemertjes zien hun tekening vergroot worden met behulp van een projector. "Zo kan je van een dwerg een reus maken", legt Bert Huyghe van Das Kunst hen uit. Met de straten, plattegronden en figuurtjes die de kinderen op papier zetten, gaat de Franse kunstenaar Matthieu Tercieux straks aan de slag. Hun fantasie zal in een monumentale en interactieve 'videomapping' tot leven gewekt worden op het studentenplein aan het UFO-gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat. "Best cool!", vinden Elio en Luca. Tercieux werkte al volgens hetzelfde principe in andere Europese steden.





"Kunstenaars halen wel vaker inspiratie uit de denkwereld van kinderen. Omgekeerd is het ook mogelijk om kinderen aan de slag te laten gaan met het werk van kunstenaars", zegt Huyghe.





Wannes Nimmegeers Af en toe moet er ook eens overlegd worden met de grote mensen.

Talent tonen

Voor schepen Annelies Storms (sp.a) is het belangrijk dat Gentse kinderen een kans krijgen om hun talent te tonen, ook op een evenement met een internationale uitstraling zoals het Lichtfestival. "Ik vind het belangrijk dat het Lichtfestival niet enkel voor, maar ook door en met Gentenaars is. Daarom brachten we Matthieu Tercieux in contact met Das Kunst. De kinderen kunnen nu vol trots aan hun familie z'n vriendjes tonen wat ze gemaakt hebben op het lichtfestival."





Wannes Nimmegeers Creatieveling Linus wordt even meegeprojecteerd.