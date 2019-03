‘Valse Visitatie-leerlingen’ bellen aan en troggelen u geld af voor schoolreis Jeffrey Dujardin

07 maart 2019

15u40 0 Gent Opgelet voor jongeren tussen 10 en 16 jaar oud die zich uitgeven als leerlingen van Visitatie Mariakerke en aanbellen om u geld af te troggelen voor hun ‘schoolreis’. “De inzamelactie is nep. Deze jongeren misbruiken de naam van onze school”, stelt Visitatie vandaag in een waarschuwing via sociale media.

De jongeren zijn op pad in Mariakerke en Wondelgem en troggelen - onder valse voorwendsels - geld af bij de burgers voor een schoolreis. De politie vraagt om contact op te nemen als u ze aan de deur krijgt of deze groepjes opmerkt in uw buurt.

Op de Visitatie in de Zandloperstraat loopt wel een actie voor een goed doel (Zuidactie) waarbij de leerlingen zich door familie en vrienden laten sponsoren om te lopen. Ze hebben hiervoor gele sponsorkaarten en mogen alleen langs gaan bij buren of mensen die ze kennen.

