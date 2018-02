"Uitbreiding in Oostakker mislukt" GRAPHIUS NEEMT GROOTSTE STRIPDRUKKERIJ VAN EUROPA OVER YANNICK DE SPIEGELEIR

02u49 0 Gent De Gentse drukkerijgroep Graphius heeft de grootste stripdrukkerij van Europa, goed voor albums van Asterix, De Smurfen en Lucky Luke, overgenomen. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd door CEO Denis Geers. "We hadden graag uitgebreid in Gent, maar geraken niet aan de nodige vergunningen", zegt Geers.

De overnemer van de Franse stripdrukkerij PPO is op en top Gents. Het bijzondere verhaal van het bedrijf van de familie Geers start in 1928. De grootvader van huidig CEO Denis Geers was koster en had een drukkerij vlak bij de kerk van Oostakker. Pas in de jaren tachtig zou het bedrijf verhuizen naar een nieuwe stek, vlak bij de John F. Kennedylaan waar Graphius tot op vandaag zijn uitvalsbasis heeft.





Digitalisering

Het is onder de huidige generatie met Denis Geers als kopman dat het bedrijf uitgroeide tot een grotere speler met intussen 13 drukkerijen in de portefeuille. En dat ondanks de digitalisering van de afgelopen jaren die heel wat drukkerijen over de kop deed gaan. "Mijn ouders zagen mij liever een andere weg inslaan, maar er zal altijd drukwerk nodig zijn. Mensen zullen altijd willen blijven lezen op papier", stelt Geers. De strategie van de jonge Gentse ondernemer om concurrenten over te nemen en door schaalgrootte de kosten voor gemeenschappelijke diensten te drukken, sloeg aan. Graphius is gespecialiseerd in het drukken van kunstboeken en bijzondere uitgaves. Zo zijn het Parijse Louvre en het Museum of Modern Art (MoMa) uit New York onder meer trouwe klant bij de Gentenaars.





Ook voor zijn bedrijfsactiviteiten steekt Graphius nu zelf de landsgrenzen over met de overname van de Franse stripdrukkerij PPO, inclusief het klantenbestand met uitgeverijen Dargaud, Dupuis en Casterman die titels als Lucky Lucke, Asterix, De Smurfen, Guust Flater en Robbedoes bij PPO laten drukken. En zo keren een aantal Belgische strips een beetje terug naar hun heimat. "De drukpersen blijven voor alle duidelijkheid in Frankrijk. Al zal PPO voortaan wel vanuit onze hoofdzetel in Gent aangestuurd worden."





Geen extra jobs

Extra jobs in Gent levert de overname dus niet op. "We hebben de voorbije jaren nochtans pogingen ondernomen om uit te breiden in Oostakker, maar die liepen telkens spaak omdat we niet aan de nodige vergunningen geraken. We beschikken wel over de nodige terreinen, maar omdat een belangrijk deel daarvan niet ingekleurd is als industriezone, krijgen we geen vergunningen. Een spijtige zaak", zegt Geers. Bij de Graphius Group zijn momenteel 370 mensen aan de slag, 215 daarvan werken in Gent.