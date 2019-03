Twee vrouwen gearresteerd aan Sint-Pietersstation voor ‘shouldersurfing’: De ene las de de pincode af, de andere ging met de bankkaart aan de haal” JDG

21 maart 2019

15u28 0 Gent Een Franse vrouw (29) en een vrouw uit Bosnië-Herzegovina (22) zijn zaterdag gearresteerd voor ‘shouldersurfing’: een methode waarbij fraudeurs meekijken terwijl er geld wordt afgehaald, en daarna met de betaalkaart aan de haal gaan.

De twee dames gingen elke keer op dezelfde manier te werk: één van hen las de pincode af, de andere stal later de bankkaart of portefeuille van het slachtoffer. Daarna haalden ze grote sommen geld af, of gingen ze uitgebreid shoppen. De vrouwen, beiden zonder gekende woonplaats, konden bovendien gelinkt worden aan soortgelijke feiten in Brugge, Mechelen en Veurne. Zondag werden ze voorgeleid voor de onderzoekersrechter in Gent. Beiden zijn aangehouden.