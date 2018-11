“Tunnel onder Dampoort? Geen garanties” Stad mag initiatief nemen voor tunnel, maar Vlaanderen nog niet helemaal overtuigd Erik De Troyer

21 november 2018

19u32 1

Komt er dan toch een tunnel onder de Dampoort? Het Gents stadsbestuur zegt in elk geval van wel. De stad heeft toestemming gekregen om een plan uit te tekenen met een tunnel als enige scenario. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer lijkt nog niet helemaal overtuigd. “Eerst moeten we weten hoeveel die tunnel zal kosten en wat de kostenverdeling zal zijn”, klinkt het daar.

Zowel schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a) als Filip Watteeuw (Groen) spreken van een historisch moment. Maar is dat wel zo? Sinds 2015 zijn de stad, De Lijn, De NMBS en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verwikkeld in een discussie over wat er met de Dampoort moet gebeuren. Er zijn twee scenario’s. In het ene komt er een tunnel onder de Dampoort met een afslag richting Antwerpsesteenweg. In het andere scenario blijft het verkeer bovengronds en wordt het plein ingericht met kruispunten. De Lijn, de NMBS en de stad willen een tunnel maar AWV ijvert er al jaren voor om ook de bovengrondse oplossing mee te nemen, omdat het agentschap niet overtuigd is dat de grote investering in een tunnel voldoende zal renderen. In het scenario van de tunnel gaat enkel het verkeer tussen de Kasteellaan en de Koopvaardijlaan (of Dok Noord via de toekomstige Verapazbrug) niet langer over de Dampoort en blijft 70% van het verkeer nog steeds bovengronds rijden aan de Dampoort.

Wat is er nu veranderd? “We zitten al geruime tijd samen met een stuurgroep. We hebben beide scenario’s bestudeerd en de tunnel komt er duidelijk als beste uit. Daarop hebben wij toestemming gevraagd aan Vlaanderen en de provincie om de leiding te nemen bij het opstellen van een voorontwerp van een ruimtelijk structuurplan. Zij zijn akkoord. In dat plan zal een tunnel als enige optie opgenomen worden”, aldus Sven Taeldeman.

Toch zijn er nog lang geen garanties op een tunnel, zo blijkt. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nog een aantal eisen. “We weten momenteel niet wat die tunnel zal kosten en hoe de kostenverdeling tussen de partners zal zijn. Daarom moet er eerst een exacte raming gebeuren. Nu is er enkel een oude raming en die houdt geen rekening met de aanpassingen van de laatste jaren”, zegt Sylvie Syryn van AWV. “Wij moeten ook nog advies geven op dat voorontwerp. Het voorstel kan nog worden gewijzigd op basis van dat advies. Tegen midden december moet het advies klaar zijn.

Er is dus een stap in de goede richting gezet voor de ondertunneling van de Dampoort maar ook niet meer dan dat. Niemand durft momenteel garanderen dat die tunnel er op een dag ook komt. “We gaan als stadsbestuur 100% voor die tunnel, maar een percentage plakken op de kans dat die tunnel er komt kan ik niet. Er zijn geen garanties”, zegt Taeldeman. De budgetten voor de tunnel moeten voornamelijk van Vlaanderen komen aangezien de Vlaamse overheid wegbeheerder is van de Dampoort.

“Het zal een taak zijn voor de volgende regering om budgetten in te plannen”, aldus Taeldeman.

Als die tunnel er komt zal dat ook een zeer ingrijpende bouwwerf zijn met grote gevolgen voor de mobiliteit in de stad. Tunnels bouwen in een stad is geen alledaags werk en er zijn weinig voorgaanden van dergelijke schaal. In Aalst werd recent een druk kruispunt ondertunneld en die werken duren intussen al meer dan drie jaar. Totale kostprijs in Aalst wordt geschat op 50 miljoen euro, maar de werken voor een tunnel aan de Dampoort zijn veel ingrijpender.