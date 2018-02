"Terras met een prachtig uitzicht" FAMILIE MARTENS (OUDE BEESTENMARKT) 02 februari 2018

02u55 0

De familie Martens woont niet in het centrum van Gent, maar wist op de Oude Beestenmarkt wel een perfecte plek te vinden om uit te kijken op 'Pixel Forrest' van Bram Lemaire: een verlicht woud van watervaten.





Papa José, mama Ann en zonen Jonas en Silvan vleiden zich neer op het overdekte terras van café Gomez met een portie smoutebollen bij de hand.





"Ja, we vinden het kunstwerk wel iets hebben met al die mooie kleuren en bovendien kan je er ook onder schuilen voor de regen", lacht vader José. "Al valt het weer eigenlijk wel best mee hoor. De vorige keer dat we een bezoek brachten aan het Lichtfestival drie jaar geleden, was het aan het sneeuwen." (YDS)