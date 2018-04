"Terras in Overpoort? Om elkaar kop in te slaan met stoelen zeker" 14 april 2018

"Er is regelmatig overleg met de cafébazen van de Overpoortstraat, maar ik heb van hen nog nooit een voorstel ontvangen dat zou kunnen bijdragen tot de veiligheid daar." Dat antwoordde burgemeester Termont (sp.a) op een vraag van Sandra Van Renterghem (N-VA). "Ze willen een autovrije straat met terrassen, maar dat is alleen maar uit commercieel oogpunt, om nog meer bier te verkopen. Erger nog, het crapuul dat daar rondhangt om te vechten, zal in de terrasstoelen alleen maar wapens vinden om elkaar de kop in te slaan." Termont zegt het beu te zijn dat de straat altijd naar het stadsbestuur wijst als het aankomt op veiligheid, terwijl de politie daar al massaal aanwezig is. "Elke woensdag-, donderdag- en vrijdagavond is de politie aanwezig van 23 tot 7 uur", zegt adjunct-korpschef Wim Van Hulle. "Ook bij evenementen als Winternacht zijn we er, en daarnaast zijn er nog specifieke controle-acties op verkeer en horeca." (VDS)