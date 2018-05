"Taeldeman liegt. Ik wil job terug" ONTSLAGEN DIDIER NACHTERGAELE BIJT VAN ZICH AF SABINE VAN DAMME

25 mei 2018

03u08 0 Gent Nadat het stadsbestuur woensdagavond een duidelijk standpunt innam in de zaak SoGent, reageert de ontslagen directeur Didier Nachtergaele voor het eerst openlijk. "Mijn ontslag is onrechtvaardig, een politiek spel. Hier laat ik het niet bij. Ik wil mijn job terug."

Er liggen een paar kwesties op tafel in het SoGent-dossier. Zijn er strafrechtelijke feiten gepleegd door Nachtergaeles ex-collega en mede-directeur? Is Nachtergaele ontslagen of niet? En heeft hij een dading met de stad? Nachtergaele laat er geen twijfel over bestaan. "Neen, er is géén dading. Ik heb niks getekend, mijn advocaat ook niet. Schepen Taeldeman heeft voor de gemeenteraad verklaard dat er wel een is. Ik daag hem uit om die dading voor te leggen, eventueel in gesloten zitting. Hij zal het niet kunnen. Hij heeft de gemeenteraad voorgelogen."





Ook wat zijn ontslag betreft, is Nachtergaele overtuigd. "Strikt juridisch heeft Homans inderdaad niet mijn ontslag zelf nietig verklaard, maar wel het ontslagbesluit van de Raad van Bestuur van SoGent. Zonder dat besluit kan ik niet ontslagen worden. Want als de Raad van Bestuur geen geldig ontslagbesluit heeft, heeft Taeldeman geen mandaat en dus ook niet de bevoegdheid om mij te ontslaan. Vrij vertaald: omdat het ontslagbesluit nietig is verklaard, is er nooit een ontslag geweest. Dat de stad daarvoor naar de Raad van State stapt is schandalig. Dat is verspilling van belastinggeld. Tegen de tijd dat daar ooit een uitspraak komt, ben ik al lang met pensioen."





Dwangsom

Ook over wat hij wil, is hij duidelijk. "Ik wil mijn job terug. Ik heb twee keer per brief instructies aan de stad gevraagd om mijn werk te hervatten na de nietigverklaring door Homans. Ik kreeg geen antwoord. Dus ben ik mij gaan aanbieden bij SoGent, maar ik mocht niet binnen. Ik ben naar de arbeidsrechtbank gestapt om in kortgeding een dwangsom te vragen per dag dat ik niet mag werken. Kijk, ik heb 18 jaar het beste van mijzelf gegeven voor SoGent. Als je dan iemand ontslaat is dat geen politiek spel, maar trappen op iemands ziel. Dit is onrechtvaardig. Mijn ontslag is een wraakactie van Taeldeman omdat ik zijn boezemvriend heb beticht van gesjoemel."





Niet objectief

"De manier waarop advocaat Salome, die mijn ontslag moest regelen, is aangesteld, is hallucinant. Er moeten drie advocaten geraadpleegd worden, maar dat is niet gebeurd. Nu zegt de stad dat dat telefonisch gebeurde, maar daar is geen enkele nota van. Dan wordt 'toevallig' een advocaat aangesteld die voorzitter van de sp.a Opwijk is, en die een medewerker van Crombez was. Heel objectief. Ook het rapport van advocatenbureau Dewolf is hallucinant. Die advocaat is nooit bij SoGent geweest en heeft zich gebaseerd op documenten die hij via kabinet Taeldeman kreeg. Ook zijn eindrapport werd twee keer aangepast na contacten met kabinet Taeldeman. Dat zijn geen roddels, daar zijn bewijzen van."





Dat de stad nu toch zelf naar het parket stapt, verbaast hem. "Ze hadden het al veel eerder moeten doen. Dinsdag in de gemeenteraad was het niet nodig, een dag later maken ze een bocht van 180 graden. Het verandert niks aan mijn plan om zelf naar de onderzoeksrechter te stappen, het dossier is klaar en wordt vandaag of maandag neergelegd. Ondertussen zal ik de gemeenteraad op de hoogte stellen van andere onregelmatigheden in overheidsopdrachten. Ik laat het hier niet bij."