"Tachtig en nog altijd onder indruk" NESTOR GUIDO MEERSSCHAUT IN OKTOBER WEER OP N-VA-LIJST SABINE VAN DAMME

09 maart 2018

02u58 0 Gent Guido Meersschaut werd eerder deze week 80 jaar oud, en is daarmee met voorsprong de senior in de gemeenteraad. Toch denkt de kwieke gepensioneerde niet aan stoppen. In oktober staat hij opnieuw op de N-VA-lijst.

Guido Meersschaut is een fenomeen. Jarenlang heeft hij keihard gewerkt en was hij de bekendste visboer van Gent. Zijn zaak in Ledeberg draaide overuren. Toen hij die overliet, zocht en vond Guido een nieuwe passie in de politiek. "Politiek heb ik altijd wel gevolgd, maar ik had er nooit actief aan deelgenomen", vertelt hij. "Als zelfstandige is dat het domste wat je kan doen. Ik had ook nog nooit een gemeenteraad bijgewoond. Ik vond het een eer dat ik in 2012 op de lijst mocht staan, maar ik had er eerlijk gezegd niet veel van verwacht. Je moet weten dat mensen de 'vismarchands' vroeger op straat straal negeerden. Ze hadden mij daar thuis voor gewaarschuwd, toen ik in 1953 begon te werken. Zelfs trouwe klanten waarmee ik het in de winkel echt goed kon vinden, bekeken mij niet als ze mij gewoon op straat tegenkwamen. Ooit stond ik tijdens een vakantie in een appartement aan zee in de lift met een klant die ik echt goed kende, en er kon niet eens een goeiedag af."





Eer

"Toen bleek dat ik verkozen was, was dat voor mij best emotioneel. Elke keer dat ik in de voorbije zes jaar de trappen van het stadhuis ben opgestapt, vond ik het een eer dat ik dat mocht doen, dat mensen mij daarvoor uitgekozen hadden. Van de gemeenteraad zelf was ik best onder de indruk, nog steeds trouwens. Al vind ik wel dat het allemaal wat beknopter mag. Ik vind het echt niet nodig dat van elke partij iemand over hetzelfde thema hetzelfde zegt in andere woorden. Dat gepalaver hangt soms wel mijn keel uit. Maar ik probeer daar echt mijn best te doen, voor de gewone man in de straat."





Geen schepen

Meersschaut was één van de initiatiefnemers van de Week van het Gents, en hamert al een tijdje op de 'maand van de hoffelijkheid'. Hij vindt dat mensen best weer wat beleefder mogen zijn tegen elkaar. "En ja, ik zou er de volgende keer graag weer bij zijn. Ik wil opnieuw met volle overtuiging op de lijst staan, om de Gentenaars te dienen. Ik ben 80 jaar, maar ik ben jong van geest. Mocht N-VA in de meerderheid komen, dan wil ik geen schepen worden. Daarvoor ben ik wel te oud. Mocht ik jonger zijn geweest, dan zou ik schepen van burgerzaken een fantastische job hebben gevonden. Al die mensen mogen trouwen, iedereen vrolijk en blij, dat lijkt mij fantastisch."





Nestor Guido Meersschaut ziet de toekomst in Gent trouwens rooskleurig in. "Mijn persoonlijke voorspelling voor oktober? Een absolute meerderheid voor N-VA", knipoogt hij.