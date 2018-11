’t Vliegerke zet Week van het Gents in Didier Verbaere

25 november 2018

14u14 8 Gent Op de Kouter in Gent werd zondagvoormiddag de Week van het Gents op gang gezongen. Stadscomponist Fulco Ottervanger, Fatih, Faith De Vos en Wim Claeys en de Stembandjes brachten er hun versie van ’t Vliegerke. Fulco al dichtend, Fatih al rappend en Wim Claeys als promotie van zijn nieuwe cd.

De hele week lang staat het Gentse dialect in de kijker met lezingen over het Gentse poppenspel met Luk De Bruyker (Pierke Pierlala) en Freek Neirynck. De horeca serveert extra Gentse specialiteiten en chefkoks kunnen met hun beste waterzooi meedingen naar de ‘Geiwene Foersjet’ voor het beste gerecht.

“Steeds minder mensen spreken ons Gents dialect nog vlot. Ik ook trouwens. Tijdens deze week staan Gentse liedjes centraal”, zegt cultuurschepen Annelies Storms (sp.a). Wim Claeys trekt de hele week langs de Gentse scholen om kinderen liedjes aan te leren. Op 27 en 28 november geven ze een concert in De Bijloke, waar ook zijn cd wordt voorgesteld. “Deze week is belangrijk om ons dialect in stand te houden. Decennialang heeft men geprobeerd om dialecten uit te roeien. Maar schoon klappen kunnen we ondertussen ook nog steeds niet. We doen dus ons ‘devuuren’”, lacht Eddy Levis van de Gentsche Sosseteit.

Walter De Buck

Het Vliegerke van Walter De Buck is ondertussen, 4 jaar na zijn dood, uitgegroeid tot het Gentse volkslied bij uitstek. “In 2019 willen we Walter passend herdenken met vijf grote zangfeesten in vijf wijken waar hij leefde of actief was. In een woonwagen kunnen bewoners hun verhalen over Walter vertellen. We verzamelen ook tekeningen, foto’s en kunstwerken van hem voor een grote expositie en voor de ultieme biografie die ik samen met Dree Peremans aan het schrijven ben”, vertelt Elke Vandersypen. Zij is samen met Elena Reynaert trekker van het project rond Walter De Buck.

Alle info op www.walterdebuck.be. Het programma van de week van het Gents is te vinden op www.stadgent.be.