't Dreupelkot krijgt in beroep boete van 15.000 euro Jeffrey Dujardin

28 november 2018

13u22 0 Gent Paul ‘Pol’ Rysenaer van het iconische ’t Dreupelkot in Gent, kreeg vandaag in het Gentse hof van beroep een boete van 15.000 euro met uitstel voor het schenken van alcohol aan minderjarigen

’t Dreupelkot had tijdens de Gentse Feesten van 2016 alcohol verkocht aan minderjarigen. Op 18 juli 2016 kreeg ’t Dreupelkot een controleur van FOD Volksgezondheid op bezoek. Die zag hoe een 17-jarige feestvierder twee glaasjes jenever kocht. Even ervoor had een 18-jarige klant al jenever gekocht voor haar vriendengroep, waarvan enkele leden 17 bleken te zijn. In april kwam de vraag om de betrokkenen nogmaals te verhoren en daaruit bleek dat de alcohol telkens gekocht werd door meerderjarige leden van de vriendengroep, die de jenever dan doorgaven aan hun minderjarige vrienden. Toch wou de procureur-generaal Rysenaer nog steeds vervolgen. “Hij heeft de minderjarigen wel zien drinken en heeft niet gevraagd naar hun identiteitskaart”, klonk het. Het hof volgde de procureur-generaal hierin en gaf de bevestiging van straf, een boete van 15.000 euro met uitstel.