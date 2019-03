‘Superflitspaal’ van de Gentse Flikken staat in de Dendermondsesteenweg JDG

29 maart 2019

14u26 0 Gent De ‘superflitspaal’ van de Gentse politie, ook wel Sammeke genoemd, houdt de komende week halt op de Dendermondsesteenweg. Maximumsnelheid is daar 30 kilometer per uur.

De Lidar van de Gentse flikken krijgt elke week een nieuwe standplaats. De bedoeling van de Lidar is om bestuurders te ontmoedigen om hun gaspedaal te diep in te duwen op gevoelige plaatsen. Sinds vrijdagochtend staat de ‘superflitspaal’ op de Dendermondsesteenweg. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.