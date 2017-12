"Straatgevecht moet ophouden" N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER IS GENTSE CRISIS BEU DIDIER VERBAERE

02u38 0 Archief Van Vooren In februari maakte N-VA bekend dat niet Siegfried Bracke, maar Elke Sleurs lijsttrekker wordt in Gent. Gent N-VA-voorzitter Bart De Wever vraagt aan kemphanen Siegfried Bracke en Elke Sleurs om de rangen te sluiten na de discussie over de lijstvorming. "Ik ben geen Gents politicus, dus ik zal het niet voor hen doen", aldus De Wever. "Maar ik betreur dat het probleem op straat wordt uitgevochten."

Dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke volgend jaar geen lijsttrekker is voor N-VA in Gent, was al bekend sinds februari. Hij trad ook af als fractieleider van N-VA in de gemeenteraad. Elke Sleurs nam zijn taak over en stelde zich kandidaat als burgemeester. Ze legde haar ambt als staatssecretaris naast zich neer. De twee lieten toen weten dat ze als team en als tandem naar de kiezer trokken. Maar de afgelopen weken werd Siegfried Bracke naar de voorlaatste plaats op de lijst verwezen, vlak boven Helga Stevens. Terwijl hijzelf de tweede plaats ambieerde. Dat heeft alles te maken met het gedeukte imago van Bracke sinds bekend geraakte wat hij verdiende als Telenet-adviseur. Ook de aanvallen op Daniël Termont in de PubliPart affaire deden hem geen goed. Bracke liet toen weten dat hij 'nadacht' over zijn politieke toekomst in Gent.





Moeilijke periode

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat hij betreurt dat de interne problemen in Gent op straat worden uitgevochten. "Op dit moment gaan we door een moeilijke periode in Gent, dat ziet iedereen. Dat is ook naar buiten gekomen, wat ook al niet goed is", aldus Bart De Wever gisteren in De Ochtend op Radio 1. "Het is jammer dat je zo kort voor de verkiezingen met die problemen geconfronteerd wordt. Dit is een intern probleem, ik betreur dat het op de straatstenen is gegooid", zei De Wever nog.





Geen bemoeienis

Maar de Gentse afdeling moet het zelf maar oplossen en De Wever moeit zich niet met de lijstvorming. "Zodra de rangen gesloten zijn en de sterkst mogelijk lijst gemaakt wordt, gaan we over tot de orde van de dag. En dat is de kiesstrijd. Ik denk dat men in Gent wel wat argumenten heeft tégen het stadsbestuur. Ik hoop dat men gewoon vol voor het inhoudelijke gaat. Het probleem met de krakers, het veel te permissieve beleid, het mobiliteitsbeleid... Ik ben geen Gents politicus, dus ik zal het niet voor hen doen, maar ik denk dat ze stof genoeg hebben", aldus De Wever.





Geen commentaar

N-VA voert in Gent oppositie tegen het stadsbestuur van sp.a, Groen en Open Vld. Fractievoorzitter Elke Sleurs liet weten dat ze geen commentaar wil geven op de uitspraken. Ook Siegfried Bracke was gisteren onbereikbaar voor een reactie.