'STOP CETA' op rood stoplicht 30 januari 2018

De rode lichten aan enkele kruispunten in Gent, zoals aan de Heuvelpoort, hebben een speciale boodschap voor de chauffeurs: 'STOP CETA'. CETA is de afkorting van Comprehensive Economic and Trade Agreement. Een verdrag dat het vrije handelsverkeer tussen de Europese Unie en Canada regelt. De stickers kleefden over de rode lichten en vormden zo een gevaar voor de zichtbaarheid van die stoplichten. "We hebben een patrouille gestuurd om alle kruispunten te controleren en de vaststellingen te doen. Momenteel hebben we stickers ontdekt aan het Oktrooiplein (Dampoort, red.) en aan de Overpoortstraat. Deze lichten zullen door de de technische dienst stickervrij en verkeersveilig gemaakt worden", zegt Liesbet De Pauw, woordvoerder bij de Gentse politie. Wie de stickers kleefde, is nog niet bekend. (DJG)