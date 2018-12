“Stel een intendant aan om toekomst viaduct uit te stippelen” De Lijn moet puzzelen met 74 bussen die nieuwe stek nodig hebben Erik De Troyer

20 december 2018

17u58 1 Gent Door de problemen met het afbrokkelende viaduct van Gentbrugge moet De Lijn op zoek naar parkeerplaats voor 74 bussen. Geen evidentie. “Wat we zeker niet gaan doen is de bussen in straten parkeren”, klinkt het bij De Lijn. Op een aantal plaatsen komt er extra bescherming voor voetgangers en fietsers, maar auto’s mogen onder het viaduct blijven rijden. Op 23 december staat er een protestactie gepland.

Het brokstuk dat woensdagochtend het dakraam van een bus verbrijzelde, heeft heel wat in gang gezet. De park & ride moet volledig ontruimd worden, maar bij heel wat automobilisten is die boodschap nog niet doorgedrongen. Vanavond stonden er nog tal van wagens geparkeerd onder het viaduct.

Het merendeel van de wegen onder het viaduct mogen open blijven. De grootste problemen met afbrokkelend beton bevinden zich in de omgeving van de pijlers. En dus is vooral daar extra waakzaamheid geboden.

De Brusselsesteenweg blijft open. Er zal wel een tijdelijke constructie - een tunnel - opgesteld worden om voetgangers en fietsers te beschermen. Onder het viaduct van de Brusselsesteenweg komen begin 2019 netten.

Het fietspad langs de Land Van Rodelaan wordt wél afgesloten. Dat wordt overkoepeld door het viaduct. In het verleden waren daar al meldingen van vallende brokstukken. Fietsers zullen dus omgeleid worden. Voetgangers zullen aan de overkant van de Land Van Rodelaan moeten stappen. Voor auto’s blijft de laan open zoals gewoonlijk.

De onderdoorgang aan de H. Pirennelaan gaat in beide richtingen dicht voor autoverkeer. De zone voor fietsers en voetgangers blijft in gebruik, want deze werd eerder beveiligd met netten. Van de fiets- en voetpaden naar de Gentbrugse Meersen blijft slechts één van de onderdoorgangen open. Alle andere wegen die onder het viaduct lopen blijven open voor alle verkeer.

“We zijn tevreden dat er dan toch actie is ondernomen”, zegt Hans Verbeeck van actiegroep Viadukaduk. “De voorbije maanden hebben we Agentschap Wegen en Verkeer ver zien opschuiven. Eerst was de situatie veilig, daarna onveilig maar onder controle. Nu zelfs dat niet meer. Wij vragen de aanstelling van een intendant die kan nadenken over alternatieven voor de brug. Gelet op de beperkte middelen van AWV kunnen we misschien maar beter nu al beginnen plannen voor de vervanging van de brug in plaats van tijd en middelen te investeren in een opknapbeurt.”

De Lijn is inmiddels aan het puzzelen geslagen. Zij moeten 74 bussen een nieuwe stek geven. Die zullen deels in een hangar in de buurt gestald worden. “Wat we niet gaan doen, is die bussen op de openbare weg zetten. We zijn momenteel onze terreinen aan het reorganiseren om zo plaats te maken voor de bussen. Die stelplaats onder het viaduct was een tijdelijke oplossing in afwachting van onze stelplaats Wissenhage. We wisten ook dat we er weg zouden moeten voor de herstellingswerken van het viaduct. Nu is dat in een stroomversnelling terecht gekomen.”

Intussen circuleert er Facebook een oproep om te protesteren tegen het viaduct. Op zondag 23 december om 11 uur moet die actie plaats vinden. Alle deelnemers worden gevraagd een helm te dragen.