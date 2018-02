"Spotify, maar dan voor fietsen" NEDERLANDS BEDRIJF WIL GENT VEROVEREN MET ABONNEMENTSFORMULE YANNICK DE SPIEGELEIR

16 februari 2018

02u52 0 Gent 'Altijd een werkende fiets'. Met die slagzin wil de Nederlandse startup Swapfiets vanaf dit voorjaar Gentenaars overtuigen om een abonnement te nemen op hun tweewielers met opvallende blauwe banden. "Als je Swapfiets stuk is, zorgen we dat er binnen de 12 uur een werkende bij je thuis staat", zegt Steven Uitentuis (32), medeoprichter van Swapfiets.

De beste ideeën ontstaan vanuit je eigen leefwereld. Bij de vier oprichters van het Nederlandse Swapfiets was het niet anders. Als voormalige studenten zagen ze rond zich voortdurend leeftijdsgenoten sukkelen met een gammele fiets die geregeld dienst weigerde. Dat moet beter kunnen dachten ze. Vandaag, drie jaar na de oprichting, is hun abonnementendienst actief in 14 Nederlandse steden, waaronder Amsterdam en Utrecht, en rijden er inmiddels 25.305 van hun fietsen met typerende blauwe banden rond bij onze noorderburen.





Altijd werkende fiets

De komende maanden richtten de jonge ondernemers hun vizier ook op België en Duitsland. Over twee weken introduceert Swapfiets zijn abonnementsformule in Leuven, later volgt ook Antwerpen en vanaf april is ook Gent aan de beurt. Uitentuis stipt aan dat Swapfiets niet te vergelijken valt met een systeem van 'deelfietsen' zoals de Blue-bike, die je terugvindt aan stations. "Als je een abonnement neemt op Swapfiets is de fiets alleen voor jou en hoef je die met niemand anders te delen, waardoor je ook altijd zeker bent, dat je er gebruik van kan maken. Eigenlijk kan je het nog best vergelijken met een dienst als Spotify, alleen voorzien wij geen abonnement op muziek, maar wel op een fiets."





Swapfiets gaat ook prat op zijn slagzin 'altijd een werkende fiets'. "Zolang je abonnement loopt, zorgen wij voor het onderhoud van je Swapfiets en repareren we alles. Als je tweewieler stuk is, garanderen we dat er binnen de 12 uur een werkende fiets bij je thuis staat", aldus Uitentuis.





Bezig met opstart

Hoeveel dat allemaal moet kosten, is nog niet helemaal duidelijk. In Nederland betalen abonnees 15 euro per maand om een fiets met blauwe banden te huren, wanneer die gestolen wordt betaal je 40 euro om een nieuw exemplaar te krijgen. In tegenstelling tot Nederland waar één remsysteem op een fiets volstaat, moet een fiets in België beschikken over een voor- én achterrem. Door dat verschil in wetgeving kan de prijs mogelijk enkele euro's duurder uitvallen.





Intussen is Swapfiets druk bezig met haar opstart in Gent. "We zijn volop op zoek naar een uitvalsbasis en medewerkers", geeft Uitentuis aan. In de beginfase wil het bedrijf één vrachtwagen met 170 fietsen ter beschikking stellen. Maar dat aantal kan snel oplopen als de Swapfiets aanslaat in Gent. "We hebben voldoende fietsen ter beschikking om op een succes te kunnen inspelen", verzekert Uitentuis.





Meer informatie over de abonnementfiets via www.swapfiets.nl.