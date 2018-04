"Specialiseren in vinyl bleek juiste zet" GENTSE PLATENZAKEN FLOREREN ONDANKS STREAMINGPLATFORMEN YANNICK DE SPIEGELEIR

23 april 2018

04u29 0 Gent In tijden van Spotify en iTunes vinden muziekliefhebbers nog steeds vlot de weg naar de platenboer in Gent. Dat werd zaterdag bewezen door de massale opkomst tijdens Record Store Day: de jaarlijkse hoogmis voor adepten van de vinylplaat.

Het is iets voor 10 uur zaterdagochtend wanneer een lange rij mensen staat aan te schuiven op de hoek van de Sint-Pietersnieuwstraat en de Lammerstraat. Wie zijn hand wil leggen op één van de speciale releases moet er snel bij zijn. Voor het elfde jaar op rij bevindt het epicentrum van de Gentse editie van Record Store Day zich ter hoogte van Music Mania en de buren van de Vooruit.





De legendarische platenzaak bestaat volgend jaar een halve eeuw. In 2007 bleek het einde even nabij door een faillissement, maar drie nieuwe zaakvoerders zorgden voor een frisse start. Eén van hen is Karel Van Audenaerde. "Vlak na de overname hebben we meteen beslist om te specialiseren in vinyl. Het bleek de juiste zet. Al blijft het een nichemarkt. Uiteraard digitaliseert het muzieklandschap, maar met Music Mania plukken we de vruchten van een tegenbeweging die op zoek is naar het ambachtelijke en authentieke", aldus Van Audenaerde, die onlangs ook een Music Mania-webshop lanceerde.





De Gentse scène is volgens de ervaren platenboer uniek in Vlaanderen. "Vanuit alle windstreken komen mensen hier platen kopen, ook uit Antwerpen. We zijn bovendien niet te beroerd om iemand door te sturen naar een andere platenhandel in Gent als we denken dat die persoon daar zal vinden wat hij zoekt."





Erik Vandermeersch uit Roeselare zakt geregeld uit West-Vlaanderen af om een bezoek te brengen aan zijn favoriete platenzaak. "Ik ben een grote fan van Elvis en ze hebben hier een groot aanbod van hem in huis. Je moet al heel goed zoeken om dat elders te vinden."





Niet enkel bij Music Mania werd er zaterdag gretig in de platenbakken gesnuisterd. Ook bij Consouling in de Baudelostraat nabij de Vrijdagmarkt was het zaterdag over de koppen lopen. Mike Keirsbilck verhuisde zijn zaak zopas naar een aanpalend pand. "Ik vond Record Store Day de perfecte gelegenheid om de verhuis te vieren."





Tros bananen

Ook bij Consouling merken ze de verhoogde interesse voor vinyl. "Het blijft de aard van mensen om te jagen en te verzamelen zoals in de oertijd. Enkel jagen mensen nu niet meer op eten, maar op muziek", zegt Keirsbilck het met een boutade. Op zijn toonbank ligt een tros bananen met aan elk exemplaar een downloadcode om een opname van de band Barst in de Brusselse AB Club te kunnen beluisteren. Een knipoog naar de legendarische hoes van The Velvet Underground. "Het is de ideale manier om publiciteit te maken voor een release die het verdient", zegt Sofie Veramme, die haar samen met de banaan ook de plaat aanschaft.