'Spaanse staatszaak' wordt uitgevochten in Gent Veroordeelde rapper 'Valtònyc' zoekt gerechtigheid in België

03 september 2018

14u44

Bron: Eigen info 0 Gent De Spaanse rapper Valtònyc (24), die voor zijn songteksten tot een celstraf veroordeeld was in zijn thuisland, is vandaag verschenen voor de Gentse raadkamer. Het begin van een ongetwijfeld lange procedureslag, die volgens de advocaten van de rapper wel verregaande gevolgen kan hebben in de relatie tussen Spanje en België.

Valtònyc, geboren als Josep Miquel Arenas, wordt onder meer verdedigd door Paul Bekaert, die ook voor de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont optreedt.

Volgens de Spaanse rechters maakte de rapper zich schuldig aan het verheerlijken van terrorisme en majesteitsschennis, zowel op sociale media als in 16 nummers. In zijn songteksten weerklinkt de sympathie voor terreurgroep ETA, en hij deinst er ook niet voor terug om politici naar de gaskamers te verwensen.

Terrorisme

Valtònyc kreeg 3,5 jaar cel. De zaak veroorzaakte in Spanje heel wat commotie, vooral omdat de wet over het ‘verheerlijken van terrorisme’ in Spanje de laatste jaren meer en meer gebruikt wordt – ook tegen artiesten zoals Valtònyc. Volgens critici is het een 'muilkorfwet' die tegendraadse stemmen het zwijgen wil opleggen.

Eind mei moest de rapper zich aanmelden bij het Spaanse gerecht, maar hij bleek spoorloos en dook later op in Gent, waar hij zich zelf aanbood aan de politie. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. De Gentse raadkamer moet nu beslissen of de rapper overgeleverd moet worden, of niet. Een internationaal mediacircus streek vandaag neer in Gent.

Twee weken geleden nog vroeg de Gentse rechter om uitstel, en hij eiste bijkomende informatie aan het Spaans gerecht, alvorens te kunnen oordelen over het lot van Valtònyc. Ook de onmiddellijke uitwijzing werd verworpen. Het Spaanse 'Audiencia Nacional', het bijzonder beroepshof dat verantwoordelijk was voor de initiële veroordeling, stuurde daarop een brief naar de Belgische rechter waarin het zijn ongenoegen uit. Al werd ook duidelijk dat het aanhoudingsbevel technische fouten bevat. Spanje verwees bijvoorbeeld naar artikelen van wetgeving die nog niet in voege was tijdens de behandeling van de zaak.

Mensenrechten geschonden

Volgens advocaat Paul Bekaert zijn de mensenrechten van zijn cliënt zélf geschonden. "Voor veroordelingen van majesteitsschennis heeft het Europese Hof geoordeeld dat ze in strijd is met de rechten van de mens. Met de vrijheid van meningsuiting, om precies te zijn." De verheerlijking van terrorisme zou volgens de verdediging ook niet strafbaar zijn in ons land.

"Spanje gebruikt het aanhoudingsbevel voor politieke doeleinden" Paul Bekaert

“Dit is een belangwekkende zaak”, gaat Bekaert door. “Voor Spanje zijn zulke Europese aanhoudingsmandaten formaliteiten, een automatisme. Het land zal zich bij een weigering van de uitlevering ook tegendraads opstellen in de toekomst. Zij zullen dus ook veel moeilijker doen over uitleveringen van Belgen. Voor hen is het duidelijk: een Europees aanhoudingsmandaat moet je uitvoeren, je moet er niet te moeilijk over doen. Terwijl Europa uitdrukkelijk gesteld heeft dat het aanhoudingsmandaat nooit mag misbruikt worden voor het vervolgen van meningen. Spanje gebruikt dit bevel voor politieke doeleinden."

De uitspraak valt over twee weken, op 17 september.