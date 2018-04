'Socialistendag' wordt festival 20 april 2018

02u37 0

1 mei, Dag van de Arbeid, is traditioneel ook 'Socialistendag'. In Gent loopt dan sinds jaar en dag een rode optocht door de stad, van de Vooruit naar de Vrijdagmarkt. Dit jaar wordt dat gebeuren omgetoverd tot een heus festival, met de naam Gentfest. Alles start nog steeds met de optocht om 11 uur aan de Vooruit, maar op de Vrijdagmarkt komt nu ook een podium voor Gents talent, dat zich na de politieke speeches mag tonen. Om 14 uur komt Vito, om 16 uur Pavlove, en om 18 uur Raman Band. DJ Rebel Rebel Radio vult de gaten tussen de optredens. Het mini-festival is gratis en iedereen is welkom. Wie niet wil opvallen, draagt best iets rood.





(VDS)