“Snelle én gezonde maaltijd is het gat in de markt” Koen (36) opende op vijf maanden tijd drie vestigingen van Fitchen in Gent Erik De Troyer

16 januari 2019

Een zaak openen in hartje Gent is met de hoge huurprijzen geen evidentie. Gentenaar Koen Mortier (36) opende er op vijf maanden drie. Van de dezelfde keten nog wel. “Met Fitchen wil ik voor de oplossing zorgen voor iedereen met een druk leven die toch gezond wil eten”, zegt de gewezen sport- en voedingsadviseur.

Op 15 augustus opende hij zijn eerste filiaal van Fitchen aan de Zuid. “Ik ben altijd een fervente fitnesser geweest en gezond eten is mijn passie. Maar ik heb het ook druk en heb vaak geen tijd om zelf te koken. Als je in Gent, maar ook daarbuiten, snel iets wil eten dan ben je dikwijls genoodzaakt om ongezonde fast food te halen. Daar speel ik op in. Bij Fitchen kan men vanaf 6,99 euro een volwaardige maaltijd krijgen die gezond en lekker is. Dat is uniek”, zegt hij.

Koen richtte eerder met zijn vroegere vriendin Fithap op met een vestiging in Gent en Antwerpen. Met Fitchen richt hij zich momenteel op Gent en Koen laat er duidelijk geen gras over groeien. Hij opende zopas op de Korenmarkt zijn derde Gentse vestiging van Fitchen nadat hij er ook al een opende aan de Kalandestraat. Drie vestigingen op een steenworp van mekaar dus.

“Gent is mijn stad. Ik ken ben hier geboren en ken de stad door en door... en ik weet dat dit concept hier zeker kan aanslaan. Mijn voornaamste zorg was dat ik op goede locaties kon beginnen en met die drie filialen is dat zeker gelukt”, zegt Koen. Opvallend: terwijl ketens soms jaren moeten zoeken voor een pand in het centrum heeft Koen er in geen tel drie. “Ik rij veel rond met mijn fiets en ik neem snel beslissingen. De vestiging van de Korenmarkt heb ik bijvoorbeeld vastgelegd terwijl de makelaar het bord nog aan het ophangen was. Ik was op weg naar de fitness tegenover het pand en heb alles laten vallen”, lacht hij. “Het is geen groot pand maar het is perfect voor Fitchen. Ik ben ook niet bang van wat handwerk. Ik heb de drie filialen eigenhandig ingericht. Die van de Korenmarkt was klaar op tien dagen, die van de Kalandestraat op zeven dagen.”

In Gent zal het bij drie vestigingen blijven maar Koen kijkt wel al verder. “Als dit in Gent kan aanslaan dan kan dat ook in andere steden. Fitchen moet een echte keten worden. Ik doe er alles aan om het op de kaart te zetten en ik heb een top-team natuurlijk met vijf voltijdse en aan aantal deeltijdse krachten.”

Om het derde filiaal te vieren lanceert Koen trouwens een opmerkelijke actie. Hij verloot onder de facebook-volgers van Fitchen een abonnement om een jaar lang bij Fitchen te eten, goed voor 1000 euro aan gezonde happen. Dat zijn 143 kleine porties. Smakelijk!