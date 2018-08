"Slechterik spelen is leuk, maar ik hou van afwisseling" Hoofdrolspeler in Vlaamse tv-serie 'De Dag' over zijn vele passies ANTHONY STATIUS

04 augustus 2018

02u23 0 Gent Hij is beeldhouwer, messen- en meubelmaker, visser en allround handige Harry, maar Titus De Voogdt (38) is vooral bekend als theater- en filmacteur. Zijn karakterkop levert hem vaak de rol van slechterik op en zo haalt de Gentenaar nu zijn kwade kant boven als bankovervaller Elias in de serie De Dag. "Ik zou het niet erg vinden om de rest van mijn leven de slechterik te moeten spelen, maar ik hou wel van afwisseling."

Kun je ons wat meer vertellen over De Dag?

"Van alle series of films waar ik aan meegewerkt heb, is dit een van de moeilijkste om te beschrijven omdat er heel snel plotwendingen in zitten. Het gaat over een bankoverval, waarbij een aantal mensen gegijzeld worden. De reeks wordt verteld vanuit twee perspectieven: door de ogen van politie en pers enerzijds en door de ogen van de daders anderzijds."





Jij speelt Elias, een van de bankovervallers....

"Hij is het omgekeerde van stille waters, diepe gronden. Hij is luid en gevaarlijk en is van de twee overvallers de voortrekker. Het personage van Bert (Haelvoet, nvdr) lijkt voorzichtiger, maar naarmate de serie vordert, merk je dat ze niet zo eendimensionaal zijn."





Een moeilijke rol?

"Als ik juist gecast word, vind ik geen enkele rol moeilijk om te spelen. Jonas en Julie hebben lang geschreven aan het personage van Elias en wisten perfect wie er fysiek en mentaal sterk aanleunt bij de rol. Ik vind het moeilijk als ze me vragen om een personage te spelen dat ik niet aanvoel. Maar ik word wel vaker benaderd voor een rol als slechterik."





Hoe komt dat?

"Dat weet ik niet, maar ik hoop dat het niets te maken heeft mijn karakter (lacht). Sommige mensen zijn goed in tuinieren of koken, ik heb blijkbaar aanleg om de slechterik te spelen. Vaak komen daar ook fysieke aspecten bij kijken, zoals autostunts, schieten of mensen slaan en aangezien ik al vaak de 'bad guy' heb moeten spelen, zijn dat vaardigheden die al klaar zitten. Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik mij daarvoor binnenstebuiten moet keren."





Niet bang voor typecasting?

"Ik word niet altijd als slechterik gecast. In King Of The Belgians, waarvan we binnenkort het tweede deel opnemen, speel ik de lakei van de koning en in veel theaterstukken speel ik uiteenlopende rollen: van reus, over een jager tot een vrouw van middelbare leeftijd die van kunst houdt. Ik zou het niet erg vinden om de rest van mijn leven de slechterik te moeten spelen, maar ik hou wel van diversiteit."





Je werd bekend bij het publiek als Steve uit Steve+Sky, het filmdebuut van Felix Van Groeningen uit 2004. Je was toen 25 jaar. Hoe is een jongen uit Sleidinge acteur geworden?

"Ik ben opgegroeid in Volpenswege aan het waterspaarbekken op de weg naar de Lembeekse bossen. Toen ik 8 jaar was, zat er iemand bij mijn moeder in de Engelse les en die werkte bij de VRT. Ze zochten kinderen om mee te doen met TV Tam Tam, een programma voor schooltelevisie. Ik vond dat tof en bleek er wel talent voor te hebben. Daarna heb ik 'Woord, kunst, drama' gevolgd als hobby op woensdagnamiddag en heb ik op 16-jarige leeftijd een auditie gedaan voor het stuk Bernadetje van Arne Sierens en Alain Platel. Dat werd een internationale hit en we zijn veel op tour geweest in het buitenland en zo ben ik blijven spelen. Maar ik heb er niet voor gestudeerd."





Je bent afgestudeerd als beeldhouwer?

"Ik heb opzettelijk een andere richting gekozen, zodat ik kon blijven spelen. Mocht ik een acteursopleiding begonnen zijn, dan kon ik niet meer mee op tour. Ik heb acteren nooit als een mogelijke job gezien. Een diploma leek handig voor later, maar tot nu toe is dat nog niet echt nodig geweest."





Schilder of beeldhouw je nog?

"Nee, maar ik ben wel dagelijks met mijn handen bezig. Zo maak ik mijn eigen messen en houten handvatten en onlangs heb ik samen met decorbouwer Robbe Nuyttens voor al het houtwerk van het nieuwe Gentse café Albatros op de Vrijdagmarkt gezorgd. In het Engels spreken ze van een 'jack of all trades, master of none'; ik ben in redelijk veel dingen goed, maar ik ben in niets een perfectionist."





Nog verborgen talenten of hobby's?

"Wie me op Instagram volgt, zal zien dat ik veel op mijn boot zit en dat ik graag ga vissen. Theater speelt zich vooral binnen af, op mijn vrije dagen doe ik niets liever dan naar zee te trekken, het water op, even uitwaaien."





Wat mag het publiek de komende maanden nog verwachten?

"Twee jaar geleden hebben we met theatergezelschap Studio Orka de voorstelling Chasse Patate gemaakt en daar speel ik deze zomer geregeld in mee. Binnenkort starten de opnames voor het vervolg op King of the Belgians en in december gaat een productie van Studio Orka in première. Ik zal ook te zien zijn in de serie De Twaalf van regisseur Wouter Bovijn."





De Dag komt in het najaar op Vier, maar wie niet kan wachten, kan de twaalfdelige serie nu al bekijken op Telenet Play.