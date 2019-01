‘Shop For Geek opent aan Vrijdagmarkt: klanten verkleden zich als superhelden Yannick De Spiegeleir

12 januari 2019

17u18 0 Gent Goed nieuws voor de Gentse geeks en gamers. Op de Vrijdagmarkt heeft ShopForGeek zaterdag een eerste filiaal geopend. “Fans van Harry Potter en Star Wars vinden hier zeker hun gading”, klinkt het.

Op zoek naar een schaakspel van Harry Potter, een Star Wars-wafelijzer of een bedsprei van Super Mario Bros? De winkelketen ShopForGeek is bezig aan een opmars in Vlaanderen en opende dit weekend aan de Vrijdagmarkt in Gent haar eerste filiaal waar je kan snuisteren in merchandising van allerlei superhelden en videogames.

Uitbaters zijn Soraya De Cuyper en Steven Deroo, zelf trouwe fans van ‘cosplay’: het populaire gebruik waarbij jongeren zich verkleden als hun superhelden. “Ik spiegel mijzelf aan Sheldon, de verstandige nerd uit de ‘The Big Bang Theory’ alleen ben ik niet zo intelligent als hem”, lacht Deroo. “We willen hier een ontmoetingsplek creëren voor mensen die op zoek zijn naar het meest actuele aanbod voor geeks.”

Dat er in Gent een publiek is voor het concept bleek zaterdagochtend al meteen bij de opening. Verschillende klanten kwamen verkleed als hun held of heldin naar de winkel. De 12-jarige Emma De Saedeleer kwam gehuld als ‘Kabaneri Mumei’. “Kabaneri is het hoofdpersonage uit de animeserie ‘Iron Fortress’. Ze bindt de strijd aan met zombies”, legt Kenzo Van Holderbeke uit, die samen met zijn schoonzusje is afgezakt naar de winkel. “We waren al trouwe bezoekers van ShopForGeek in Aalst, maar zijn blij dat we nu dichter bij huis terecht kunnen.”

Een andere opvallende verschijning is die van Siebren De Brauwer. De jongeman komt met een kleurrijke sjaal en grote valies binnengewandeld in de shop. “Ik ben verkleed als Newt Scamander, een personage uit The Fantastic Beast (film die momenteel druk bekeken wordt op Netflix, red.)”, legt hij uit. “Ik ben al drie jaar een trouwe bezoeker van de FACTS-beurs in Flanders Expo. Ik vind het gewoon fijn om mij te verkleden in de helden van de series of films waar ik graag naar kijk. Daarom was ik nieuwsgierig om het aanbod van deze winkel te ontdekken.”

ShopForGeek is gegroeid uit een familiebedrijf dat zich in het verleden specialiseerde in de distributie van videogames. “Onze winkel in Gent is al de zevende die we openen in Vlaanderen. Interesse hebben we ook al enkele shops in Frankrijk en is er interesse uit Nederland en Griekenland om daar een eerste shop te openen”, weet Yannick Van Outryve. “Fans van Harry Potter, Star Wars en andere populaire series, films en games vinden zeker hun gading bij ons.”