‘Sector Tolhuis’ voelt zich gevangen, slechts één uitgang uit de wijk: ”45 minuten onderweg waar dat vroeger 5 minuten was” Schepen Watteeuw reageert: “Eind april volgt een grote evaluatie, met mogelijk bijsturingen” Sabine Van Damme

28 februari 2019

15u46 9 Gent De bewoners van de ‘sector Tolhuis’, het gebied rond de Ham, klagen steen en been over het nieuwe circulatieplan dat daar begin december werd ingevoerd. “Sindsdien kunnen we alleen nog langs de Kraankinderstraat weg met de auto, met gigantisch veel tijdverlies tot gevolg”, klinkt het. De stad Gent kondigt een evaluatie aan.

Om het sluipverkeer te weren en het gebied leefbaarder te maken, werd begin december een nieuw circulatieplan ingevoerd in de ‘sector Tolhuis’. Er werden heel wat rijrichtingen veranderd en eenrichtingsverkeer ingevoerd.

“Resultaat, we kunnen alleen nog via de Kraankinderstraat weg uit de wijk”, zuchten buurtbewoners Remzi Önder en Ramazan Gök. Ze wonen in de Pijndersstraat. “Als we ’s morgens de kinderen naar school brengen, zijn we 45 minuten onderweg, waar dat vroeger 5 minuten was. Dat is toch niet meer normaal? Iedereen moet rond rijden zoals in een slakkenhuis, helemaal naar de Ham, om dan allemaal uit te komen in de Kraankinderstraat. Dan kom je terecht in de file richting Dampoort, aan Dok-Zuid. Zelfs als je naar links moet, richting Gasmeterlaan, moet je eerst de héle Dampoort rond.”

Ook ontbreken er verkeersborden. Zo staat nergens aangeduid dat de Metselaarstraat dood loopt. Iedereen rijdt daar in, moet op het einde keren en dan terugrijden Bewoners Remzi Önder en Ramazan Gök

“We weten dat het circulatieplan er is en dat we er moeten mee leren leven, maar het moet wel haalbaar blijven. Waarom werd niks aan de buurtbewoners gevraagd voor die wijzigingen in december? Er is wel geluisterd bij de juwelier van de Dampoortstraat, maar die spreekt toch niet voor de hele wijk? Als ze nu gewoon het stukje Pijndersstraat tot aan Dok Zuid open maken, wat nu afgesloten is, zou dat al veel schelen. Nog beter zou zijn het kleine stukje Zondernaamstraat open te maken, richting Dampoortstraat. Dan kunnen we tenminste weg. Bovendien ontbreken er verkeersborden. Zo staat bijvoorbeeld nergens aangeduid dat de Metselaarstraat eigenlijk een doodlopende straat is. Iedereen rijdt daar in, moet op het einde keren, en dan terugrijden.”

Bijsturingen

Op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) klinkt het dat er nog klachten uit de wijk Tolhuis zijn gekomen. “Maar ook van andere regio’s waar we aanpassingen hebben gedaan komen signalen. Zo is er bijvoorbeeld minder uitgaand verkeer via de Rozemarijnstraat nu je uit de Sint-Michielsparking en de Parking Ramen ook weg kan via de Hoogstraat en de Peperstraat, maar er is plots wel meer inkomend verkeer via de Bernard Spaelaan. We verzamelen nu alle info en alle klachten, er zijn ook opnieuw tellingen van het verkeer, en eind april komt er een grote evaluatie van het circulatieplan zoals het nu is. Het is zeker niet uitgesloten dat dan opnieuw bijsturingen worden gedaan.”