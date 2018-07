"Schuld van de hitte én het blik" PLEINEN MET HERBRUIKBARE BEKERS DRAAIEN MINDER OMZET E. DE TROYER EN S.VAN DAMME

23 juli 2018

02u38 0 Gent Het zijn rustige feesten geweest, alleen de laatste paar dagen was het bijzonder druk. De pleinorganisatoren die zich verenigden om samen herbruikbare bekers aan te kopen, zijn tevreden. "Dat we (iets) minder omzet draaiden ligt niet aan die bekers, wel aan de hitte. En aan het blik. Blik is de nachtmerrie van de Feesten, daar moet de stad nu écht wel iets tegen doen."

Met nog één avond voor de boeg maakten enkele organisatoren al de balans. "Ik schat dat we 15 procent minder omzet hebben gedraaid", zegt Ivan Saerens van Sint-Baafsplein. "Dat ligt niet aan de invoering van de herbruikbare bekers. Dat systeem draait, al moet het moeilijkste nog komen: de afrekening tussen de pleinen onderling. Er is gewoon minder volk gekomen, zeker overdag, door de hitte. Het was te warm."





Bij PoléPolé denken ze ongeveer dezelfde verkoop te hebben gehad als vorig jaar, en ook daar zijn er geen klachten over de bekers. "Die bekers zijn goed aanvaard door de bezoekers, er waren geen klachten. Het was een organisatorische nachtmerrie, maar het is gelukt.





Op de Vlasmarkt hebben ze nog geen idee van cijfers. "Van warmte hadden we op de Vlasmarkt geen last, wel in de cafés met programmatie. Mensen komen niet binnen als het zo warm is."





De Korenmarkt, die met andere herbruikbare bekers werkt dan de 7 pleinen die zich samen georganiseerd hebben, spreekt ook van gelijke inkomsten.





"De bekers werkten, maar we zullen toch nog wat moeten verfijnen. Of er bij ons bekers gestolen zijn? Wellicht wel. Maar dat zal pas blijken wanneer de afrekening wordt gemaakt", zegt Guido De Leeuw van de feesten van Sint-Jacobs.





Op Boomtown is men tevreden met de herbruikbare bekers. "We doen dat natuurlijk al jaren. We vroegen met dit systeem minder waarborg voor een beker dan vroeger. Graag volgend jaar op alle pleinen een zelfde systeem."





Maar alle pleinorganisatoren hebben wel eenzelfde verzuchting, bijna een eis zelfs. "De stad moet nu écht iets doen aan dat blik op de Feesten. Het is massaal toegenomen, en het nekt onze inkomsten. Als wij verplicht worden - terecht - om proper te feesten, dan kan het niet dat onze pleinen bezaaid liggen met blik afkomstig uit nachtwinkels. Die draaien een gigantische omzet zonder iets bij te dragen."





Toegangsgeld

Zaf van de Korenmarkt: "Dit kan niet meer. Ik heb mensen met massa's blik zien sleuren van de nachtwinkel naar ons podium. Vraag volgend jaar gewoon 5 euro toegangsgeld voor de Feesten en verdeel die over de pleinen, die dan zelf geen drank meer verkopen. Laat de drankverkoop volledig aan de cafés, en zorg dat nachtwinkels die alcohol verkopen een horecavergunning moeten hebben", zegt hij.