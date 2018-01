"Schepen, u maakt getto van Wondelgemstraat" 02u42 0 Gent De dekenij van de Wondelgemstraat heeft mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) van antwoord gediend in een open brief. Eerder had Watteeuw de knip aan het uiteinde van de winkelstraat verdedigd. "U maakt van onze wijk een getto zonder sociale controle", klinkt het.

Het loopt al een tijdje stroef tussen de schepen en de dekenij van de Wondelgemstraat. Sinds de knip aan het Griendeplein zien de handelaars af. Ze vroegen al meermaals om die weg te halen, maar Watteeuw verdedigde zijn keuze. "De Rabotwijk is een van de dichtstbevolkte wijken met veel kinderen. Het zou cynisch zijn om net daar de druk van het autoverkeer niet aan te pakken. We proberen meer mensen op de tram en bus te krijgen door te zorgen dat ze niet mee in de file staan. Daarom die knip", stelde Watteeuw.





Rondrijden

De dekenij Wondelgemstraat gaat nu in de tegenaanval. "De handelaars van de Wondelgemstraat wensen meer verkeer, de bewoners van de Elyzeese Velden wensen minder verkeer, Campus Odisee is minder bereikbaar, ziekenhuis Sint-Lucas klaagt over files. Er is geen draagvlak, maar de schepen doet gewoon ideologisch verder", klinkt het. "Een massa mensen moet nu kilometers rondrijden en langs alle kanten zijn er sluipwegen door woonstraten. Sinds de knip bent u van onze straat een getto aan het maken waarin de sociale controle afneemt en de omzet van de handelaars zeker met 20 tot 30% daalt."





Ze komen ook nog eens terug op de 'geheime' meeting van Watteeuw in de Wondelgemstraat. "Dit verwachten wij niet van een schepen. Het is ook jammer dat u geen rekening houdt met gezinnen van zelfstandigen. Zij worden eerst door het stadsbestuur aangemoedigd om te investeren en dan hun inkomen deels afgenomen." (EDG)