'Scandaleux': oudere vandalen kennen nog Frans 13 juni 2018

In dikke letters geschreven met blauwe balpennen: 'Scandaleux'. Twee vandalen hadden het zondagavond om half tien gemunt op het logo van kledingwinkel Carrément in de Brabantdam. De uitbaters dachten eerst aan een kwajongengsstreek, maar de camerabeelden toonden wie de echte daders waren: twee vrouwen op leeftijd. "We hebben geen idee wie de dames zijn. We krijgen wel vaker commentaar, omdat onze kleren te 'extravagant' zouden zijn. Broeken met scheuren in, daar is niet iedereen voor te vinden. 'Scandaleux' is het zelfs, blijkbaar."





Gelukkig hadden de vandalen geen alcoholstift bij, maar balpennen. Het bekladde logo is opnieuw schoongemaakt. Carrément stapte nog niet naar de politie, maar de uitbaters overwegen wel een hek te paatsen na sluitsingsuur.





Carrément deelde wel de camerabeelden op Facebook, zij het met een knipoog: "Wie herkent deze twee Benidorm Bastards?" De uitbaters zien er duidelijk het grappige van in. "Dat vrouwen van die leeftijd zoiets doen!", lachen ze. "In het begin waren we boos, maar het logo is weer oké. We vermoeden dat de dames te veel gedronken hadden. Wat ons vooral opvalt, is dat de vrouwen nog voor het donker is, goed tien minuten bezig zijn met hun balpennen. Er passeren tientallen mensen. Geen gêne." Het filmpje doet de ronde: gisteravond was het al 10.000 keer bekeken. (OSG)





