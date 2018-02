's Avonds alweer aanrijding 21 februari 2018

02u45 0 Gent Op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat in Oostakker gebeurde maandagavond rond 21.30 een aanrijding met stoffelijke schade. Dat is slechts enkele uren nadat de 16-jarige Nikita Everaert op exact dezelfde plaats om het leven kwam.

Een van de betrokken voertuigen reed in de richting van Gent en wilde de Orchideestraat links inslaan. De zwarte wagen die in de andere richting reed en rechtdoor wilde, reed de eerste wagen daarbij in de flank aan. De chauffeurs regelden de aanrijding onder elkaar zonder tussenkomst van de politie. Er vielen geen gewonden. Maar aangezien het al de tweede aanrijding van de dag was, toont de botsing nog maar eens aan dat de veiligheid op het kruispunt niet ideaal is.





(WSG)