“Roltrap Dampoort volgende maand hersteld” Erik De Troyer

07 december 2018

In januari van 2019 wordt de defecte roltrap van het Dampoortstation hersteld. In 2020 zal de trap zelfs vervangen worden. De roltrap is veertig jaar oud een heeft wel vaker kuren. Omdat wisselstukken niet meer te krijgen zijn is de roltrap al enkele maanden defect.

Federaal volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (CD&V) kaartte het probleem aan. “De enige roltrap naar de twee perrons is al maanden buiten dienst. Voor mij geen probleem om de gewone trap te nemen, maar het is een ander geval voor minder mobiele treinreizigers,” aldus Yüksel. Hij kaartte in 2016 de problematische toestand van de roltrap ook al eens aan na een defect.

Minister Bellot beloofde dat de defecte roltrap in januari 2019 zal worden hersteld. “Er moet een op maat gemaakt onderdeel geleverd worden”, zegt hij. “Het dossier voor de vervanging van de roltrap is gestart. In het voorjaar van 2020 wordt daarmee gestart en hij zal in het najaar van 2020 in dienst genomen worden. Er is een onderhoudscontract van 20 jaar aan gekoppeld”, zegt hij.

“Dat die kaduke trap eindelijk zal worden ingewisseld voor een nieuwe is sowieso een goede zaak,” zegt Yüksel. “Maar in tussentijd wil ik garanties van de NMBS dat de oude trap blijft werken voor de gebruikers van het station. Het is onaanvaardbaar dat de NMBS de zaken zo lang op hun beloop heeft gelaten,” voegt hij eraan toe. “Als de NMBS nog geen simpele roltrap kan laten functioneren, dan is er toch sprake van een ernstig probleem. Ook de lift van het station blijkt trouwens defect te zijn.”

Terminus

“In het station wordt de reiziger trouwens hoe langer hoe meer aan zijn lot overgelaten,” voegt Yüksel daar nog aan toe. “Niet enkel de roltrap laat het afweten, ook de toiletten gaan vaak op slot en er loopt vrijwel geen personeel meer rond, Het lijkt hier wel een terminus, en niet een plaats waar dagelijks 5.000 reizigers op- en afstappen.”

Dat er minder personeel rond loopt geeft Bellot ook toe. “In de week is er een onderstationschef aanwezig van 6 tot 22u. In het weekend wordt het toezicht op station Dampoort geregeld vanuit station Gent Sint-Pieters. Er zijn wel regelmatig controlerondes van Securail-personeel en er is een uitgebreid camera-netwerk dat permanent gemonitord wordt”, aldus de minister.

Ondertussen staat op de website van de NMBS nog steeds symbooltjes voor een roltrap en een lift naar het perron bij het station Gent-Dampoort. “Het uitblijven van onderhoudswerken, bijvoorbeeld aan een roltrap, is een slecht signaal van de NMBS. Zeker als men de trein en het openbaar vervoer in het algemeen wil promoten bij de burger”, besluit Yüksel.