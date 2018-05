"Probleem met holebi's? Helemaal niet" KLACHT TEGEN 'WIJSTE GENTENAAR' NA HOMOFOBE REACTIE JURGEN EECKHOUT

19 mei 2018

02u35 0 Gent Een Gents holebikoppel heeft een klacht ingediend bij het meldpunt homo- en transfobie van de Gentse politie. Op Facebook had Saif Mabrouk, de Wijste Gentenaar van 2017, grof gereageerd op een foto van het kussende koppel. "Ik heb nochtans geen problemen met holebi's", reageert Saif.

Saif stal vorig jaar alle harten van de Gentenaars omdat hij zich tomeloos inzet als 'stofzuigerman' bij Ivago en zo de Gentse straten proper houdt. Daarom kreeg hij in maart 2018 nog de eretitel 'Wijste Gentenaar van 2017'. Alleen toonde de man zich gisteren, een dag na de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie, niet van zijn 'wijste' kant. "We hadden een foto op Facebook gepost waarbij we elkaar een kus op de mond geven", zeggen Kristof en Tristan uit de Gentse Rabotwijk. "Groot was dan ook onze verbazing toen we de reactie van die man lazen. Vrij vertaald stond er: 'Weg met deze zever. Homo's zijn ziek en hebben hulp nodig'. Dat is echt niet wijs van onze Wijste Gentenaar."





Kristof en zijn vriend dienden gisteren een klacht in bij de Gentse politie. "Dit toont jammer genoeg dat zo'n dag als gisteren (donderdag, red.) zijn nut heeft. Er zijn nog te veel mensen die op zo'n manier reageren."





De afvalophaler beseft dat hij zijn boekje te buiten is gegaan. "Ik zou me willen verontschuldigen, want het is een spijtig misverstand", zegt Saif. "Mijn achtjarige dochter was met haar oma aan het chatten via mijn account. Plots zag ze die foto opduiken. Ik ging er te snel van uit dat het een sekspagina was, zoals er zo vaak ongevraagd via Facebook passeren. Ik had daarom die foto gerapporteerd en er dan die reactie bij geplaatst. Toen ik er over werd aangesproken, besefte ik dat deze foto 'echt' was. Ik heb mijn reactie dan meteen verwijderd. Ik heb geen probleem met homo's." Zijn excuses heeft hij ondertussen overgemaakt aan het koppel. "Heel sterk van hem, al nam hij zijn woorden niet terug", klinkt het bij het koppel.





Regenboogkleuren

Schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a) reageerde verontwaardigd op het nieuws. "Dit vind ik bijzonder erg. Ik veroordeel dan ook elke vorm van geweld." Ook Saifs werkgever Ivago zit erg verveeld met het vooral. Zeker omdat het donderdag nog zijn profielfoto in regenboogkleuren had gehuld om de transgender- en holebiwereld te steunen. "Wij willen ons distantiëren van de inhoud van zijn persoonlijke reactie", reageert woordvoerder Koen Van Caimere. "Ons personeelsreglement zegt dat we respect moeten hebben voor geaardheid, geslacht en afkomst. We hebben richtlijnen voor ons personeel over hoe ze moeten omgaan met sociale media." Ivago zal met de betrokken persoon contact opnemen en de zaak verder uitklaren, zoals het dat ook doet bij gevallen van racisme.