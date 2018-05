'Privédetective' op zoek naar oplichter blijkt ook bedrieger 05 mei 2018

Een goeie 350.000 euro. Dat is een vrouw (73) uit Gent sinds november vorig jaar kwijt aan oplichters. De vrouw liet zich eerst ringeloren door een online fraudeur, die beweerde dat hij in Amerika vast zat en 300.000 euro schulden had. De oplichter sleepte de Gentse volledig mee in zijn verhaal, tot op het punt dat ze het geld stortte. Pas na enkele dagen begreep ze dat ze opgelicht was. Uit schaamte hoopte ze de zaak zelf op te lossen.





De vrouw kwam bij Western Union terecht, waar ze een nieuwe oplichter aan de lijn kreeg: een Griekse man die er als telefonist werkte. Hij rook bloed en beloofde dat hij de oplichter en het geld zou vinden, én dat hij ze nog eens het dubbele zou terugbezorgen bij wijze van schadevergoeding. In acht dagen tijd vroeg de 'privédetective' 19.000 euro, om onderzoek te voeren en ambtenaren om te kopen, zodat hij het geld kon terugbezorgen. De Griek kwam zelfs naar Gent, waar ze nog eens 13.000 euro overhandigde. Finaal trok haar familie aan de alarmbel. De Griek werd opgepakt, riskeert 2 jaar cel en moet al het geld terugbetalen. De 300.000 euro is nog altijd zoek. (OSG)