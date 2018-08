(Politie)rechter: "Mensen pleiten voor zwaardere boetes, maar volgens mij gaan we naar té strenge straffen" Meest menselijke (politie)rechter van gent blikt nog één keer terug voor pensioen SAM OOGHE

11 augustus 2018

02u24 15 Gent Drie kwartier. Langer had rechter Christian Vanhoorebeke (66) niet nodig om tijdens zijn laatste zitting zo'n vijftien verkeersovertreders te veroordelen. Van de advocatuur, over het parket tot de politierechtbank: hij kent als geen ander het klappen van de juridische zweep. In september neemt hij evenwel afscheid van het Gentse gerechtsgebouw, zij het niet zonder nog één laatste, eigenwijze terugblik. "Nóg zwaardere boetes voor recidivisten? Dan gaan die het zich nog minder aantrekken!"

Christian Vanhoorebeke kan terugblikken op een carrière van 42 jaar. Zeven jaar als advocaat, een 'passage' langs het parket, en sinds 2006 als politierechter. "De volledige cirkel", noemt hij het zelf. "Ik heb zelfs nog bij de krijgsraad gezeten - het militaire gerecht, dus. Maar het grootste deel van mijn carrière sleet ik bij het parket. Daar heb ik veel bijgeleerd met het oog op mijn latere functie als rechter."

Wat is u na al die jaren bijgebleven?

"De mate waarin het noodlot - het toeval - meespeelt. Ik herinner me een ongeval met een automobilist op de N42 richting Wetteren. De bestuurder kruiste een vrachtwagen die net op dat moment een klapband kreeg en uitweek naar links. Het kwam tot een frontale botsing, en die automobilist maakte geen kans. Een andere zaak: twee fietsers die naast elkaar rijden, nog geen tien centimeter tussen hen in. Eén van hen werd aangereden en overleed. De andere fietser werd zelfs niet geraakt. Waarom die ene wel en de andere niet? Dat soort ongevallen heeft me altijd getroffen."

U werd deze week nog beschreven als de meest menselijke rechter van Gent. Is luisterbereidheid in die functie essentieel?

"(knikt) Elke zaak verdient een eigen vonnis. Je moét luisteren als rechter, en je moet interpreteren. Ik heb soms de indruk dat de jongere rechters te strikt straffen, naar de letter van de wet. Terwijl verkeersongevallen in essentie onopzettelijk zijn. Niemand stapt in zijn wagen met de bedoeling om een ander dood te rijden. Ik pleit er daarom ook voor dat rechters eerst als advocaat en voor het Openbaar Ministerie zouden werken. Dat helpt om de zaken wat breder te bekijken. Ik herinner me bijvoorbeeld de zaak van een 65-jarige trucker. Hij had in zijn carrière miljoenen kilometers gereden, zijn strafregister was blanco. Net voor zijn pensioen ziet hij een fietser niet wanneer hij rechts wil afslaan. De fietser komt onder zijn wielen terecht. Van dat soort dossiers lig ik wakker. Die persoon wordt zelf al gestraft door zijn geweten, en ik heb dan ook een principieel vonnis uitgesproken. Daags nadien stond er in de krant: 'Milde straf voor doodrijder'. Slik. Dat is géén doodrijder. Niet elke beklaagde is een volbloed crimineel. Ik heb het perspectief van de dader altijd belangrijk geacht."

Zitten we in België met een mentaliteitsprobleem op de baan?

"Ik zie een probleem met fietsers. Het wordt tijd dat zij de wegcode opnieuw leren. Omdat zij de 'zwakke weggebruiker' zijn, denken ze bijvoorbeeld dat ze door rood mogen rijden. Ik heb fietsers gezien die verongelijkt waren omdat ze voor roodrijden bestraft werden. Maar als er dan een ongeval gebeurt, zal het wel de schuld zijn van de automobilist die te snel door groen rijdt. Je zou van zij die het kwetsbaarst zijn net extra voorzichtigheid verwachten."

Blijft het beperkt tot fietsers?

"Nee, ook alcohol is een probleem. Mensen drinken op restaurant een aperitiefje, een aangepast wijntje en misschien nog een digestiefje. En wanneer ze zich nog goed genoeg voelen, kruipen ze achter het stuur. Kijk, ik heb in Duitsland gewerkt, en daar is de mentaliteit anders. Daar nemen mensen na zo'n restaurantbezoek de taxi naar huis. Dat zal hier nog even duren. Al krijg ik wel minder bestuurders van de jongere generatie over de vloer. Het zijn vooral mensen van middelbare leeftijd."

Bent u dan voorstander van een alcoholslot in wagens?

"Slechts in bepaalde gevallen. Het probleem is dat wij door de nieuwe wet verplicht worden om zo'n slot op te leggen - het gevolg van lobbywerk door de firma's die zo'n sloten maken, denk ik. Die verplichting is trouwens gelinkt aan de te hoge boetes in ons land. Als ik een boete van 1.600 euro opleg, een alcoholslot dat 1.800 euro kost, en een opvolgprogramma van 3.000 euro aan iemand die dat niet kan betalen... Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Mensen pleiten soms voor zwaardere boetes, maar volgens mij gaan we naar té strenge straffen. Waarom moet ik iemand een boete van 5.000 euro opleggen als hij zijn minnelijke schikking al niet kan betalen? Als je de boetes nóg verhoogt, wordt de inning nog minder uitvoerbaar. En dan zullen de mensen het zich nog minder aantrekken, want ze kunnen het toch niet betalen. Zo evolueer je naar een normloze maatschappij."

Hoe bestraf je dan wel adequaat?

"Ik pleit voor korte gevangenisstraffen die wel uitgevoerd worden. Vroeger konden we één jaar cel met onmiddellijke aanhouding opleggen. Dan werden mensen op hun werk of bij hun 'liefke' weggeplukt om enkele dagen in de cel te zitten. Een dikke week later stonden ze dan met knikkende knieën weer voor mijn zetel. Die mensen zag ik achteraf zelden of nooit terug. Maar gevangenissen zijn te duur geworden, dus dat kan niet meer. Dat is hét probleem van Justitie: de uitvoering. Rechters leggen een celstraf van een jaar op, maar na twee maandjes met enkelband is de beklaagde er al vanaf. Als je kleine criminaliteit niet aanpakt, verdwijnt de grote ook niet."

Genoteerd. En tot slot: is de deur naar het gerechtsgebouw voortaan dicht voor u?

"Ze mogen me altijd nog bellen voor een rondleiding, maar we zullen wel zien. (glimlacht)"