'Plasco' (31) enige kandidaat voor Prins Carnaval 02u36 0 WN Plasco (tweede van rechts) wordt de nieuwe Prins Carnaval.

In Ledeberg organiseert de plaatselijke carnavalsbeweging dit jaar de 33ste stoet. Een jubileumeditie, want in de carnavalswereld heeft elk veelvoud van het getal '11' een bijzondere betekenis. Dit jaar is er met Patrick Stalpaert (31), alias Plasco, slechts één kandidaat voor de titel van Prins Carnaval. Plasco is een doorwinterde carnavalist, want met 'LLG Tre et mij ni schille' is hij al aan zijn vierde carnavalsgroep toe. Hij schopte het eerder al eens tot carnavalsprins. De kans dat de scepter hem nu ontglipt, is klein, maar Plasco zal wel enkele proeven moeten doorstaan. Tijdens zijn voorstelling dit weekend bracht hij zijn lijflied 'Drei maal elve' ten berde. (YDS)