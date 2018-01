'Pixelbos' van gerecycleerde watervaten 30 januari 2018

De naar Zwitsersland uitgeweken Gentenaar Bram Lemaire is niet aan zijn proefstuk toe op het Lichtfestival. Drie jaar geleden creëerde hij onder de Sint-Jorisbrug al verwondering met een ketting van verlichte deurknoppen. Upcycling, het opwaarderen van gebruikte materialen, is zijn dada. Deze keer vormt de Oude Beestenmarkt de speeltuin van de lichtkunstenaar. Hij verzamelde meer dan 100 watercontainers, die eerder dienst deden in de voedings- en landbouwsector en stapelde ze op elkaar tot een lichtgevend woud. "Ik wil mensen laten nadenken over een bos als een natuurlijk organisme dat op zichzelf functioneert", zegt Lemaire. "Ook al is het niet meer de eerste keer. Het blijft fantastisch om als Gentenaar in eigen stad voor zo'n groot publiek mijn ding te kunnen doen."





(YDS)