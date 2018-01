'Parodie' Refu Interim gaat nog drie jaar door 26 januari 2018

02u47 0 Gent Refu Interim, het interimkantoor voor nieuwkomers dat eigenlijk begon als grap, gaat nog drie jaar door, met dank aan subsidies van minister Sven Gatz. De kookploeg van de 'Refu's' kookt voortaan elke zaterdag bij Trafiek vzw.

In 2016 startte de vzw Cirq 'Refu Interim' op in het kader van haar plein op de Gentse Feesten, dat toen Batahlan werd gedoopt. "Het was een parodie op échte interimkantoren", vertelt Farah Laporte. "Maar na de Feesten rees het idee om door te gaan met Refu Interim, als een sociaal interimkantoor dat zijn klanten écht wil leren kennen. In 2017 hebben we 150 nieuwkomers - asielzoekers, erkende vluchtelingen, noem maar op - vrijwilligerswerk laten doen. Ondertussen krijgen we subsidies van minister Gatz waardoor we nog zeker 3 jaar kunnen blijven bestaan."





De kookploeg van Refu Interim telt 15 mensen, onder wie enkele pas nieuwe en enkele 'anciens' sinds deze zomer. Voortaan koken ze elke zaterdag een veggiemenu bij de vzw Trafiek in de Haspelstraat in de Brugse Poort. "Syriërs, Irakezen en Afghanen koken onder begeleiding. Ze mogen input geven uit hun land. Sommigen zijn intussen met een échte kookopleiding gestart en werken al in een restaurant, als keukenhulp of zo. Want we willen meer doen dan vluchtelingen naar vrijwilligerswerk toe te leiden. We willen ook talent spotten en mensen aan échte jobs helpen." (VDS)