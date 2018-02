"Parkeerwachter bespuwd? Ik praat hevig!" 06 februari 2018

Een Turkse Gentenaar riskeert drie maanden cel en een boete voor opzettelijke slagen aan een parkeerwachter. De stoppen sloegen door bij Yilmaz S. op 3 februari 2017, toen hij een boete achter zijn ruitenwisser vond. Nochtans had hij een parkeerticket gekocht. "Hij had een boete van tachtig euro gekregen omdat hij parkeerde op een plaats voor bewoners", legt de procureur uit. "Hij stapte op de parkeerwachter af en na een uitleg spuwde hij die in het gezicht. De parkeerwachter duwde de man van zich af, waarop S. hem bij de hals greep." Volgens zijn advocaat was S. op van de stress omdat zijn vrouw op dat moment zwanger was. "Hij ontkent dat hij gespuwd heeft. Hij praatte hevig en dan vliegen er al eens spetters uit je mond." Vonnis op 23 februari. (JEW)