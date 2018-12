“Parkeerplaats kwijt tijdens belangrijke shoppingmaand” Dampoortstraat verliest parkeerplaatsen in volle kerstperiode, handelaars boos

05 december 2018

De handelaars van de Dampoortstraat zijn boos. Sinds vandaag zijn er werken van Eandis aan de gang en daardoor zijn meer dan 40 parkeerplaatsen verdwenen. “Waarom moeten dergelijke zaken gebeuren in de kerstperiode? Dat is voor handelaars de belangrijkste tijd van het jaar.”

Maandag kwamen arbeiders van Eandis borden plaatsen aan het parkeerterrein aan de Joremaaie en op de Rode Torenkaai. Nog tot 21 december mag daar niet geparkeerd worden. “Een ramp voor de handelaars”, zegt deken Geert Maes.

“Iedere jaar tijdens de kerstperiode is er wel iets. In 2016 was de straat nauwelijks te bereiken door de voorbereidende werken voor het circulatieplan. Toen moest een heuveltje in de Ham gemaakt worden, om de doorgang van de bussen te vergemakkelijken. In 2017 kregen we plots een nieuw parkeerregime waardoor iedere buurtbewoner onbeperkt kon parkeren waar anders onze klanten parkeerden. En nu is er dit. Al die beslissingen werden bovendien genomen zonder ons op voorhand eens te horen. Van deze werken zijn we zelfs niet op voorhand verwittigd. Geen bewonersbrief, niks”, aldus Maes.

“Onze handelaars staan terug voor een voldongen feit en met de rug tegen de muur. Kerst- en Nieuwjaarsperiode voor de deur en een veertigtal parkeerplaatsen worden weggehaald. Je vraagt je af hoe zoiets wordt gepland? Er zijn 12 maanden in een jaar maar om een of andere reden moet hier altijd in december gewerkt worden.”

De handelaars vragen aan de stad om de werken per direct stil te laten leggen. “Wij zijn niet tegen werken hé. Wat moet gebeuren moet gebeuren. Maar we zijn wel voor een betere planning en meer inspraak”, aldus de Deken. “Ik heb als opperdeken nog maar pas een eisenpakket neergelegd bij de stad. Inspraak was één van de punten. En dan gebeurt dit.”

Ook de handelaars reageren boos. “Met de feestdagen voor de deur willen mensen hun dranken komen afhalen. Nu heb ik in plaats van parkeerplaatsen een werftoilet voor mijn deur” klinkt het bij het Wijnhuis.

“We worden discriminerend en stiefmoederlijk behandeld”, zegt juwelier Marc Vanhoutteghem. “In hartje Gent zou dit nooit gebeuren maar hier kan dat blijkbaar wel.”

Schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen) benadrukt niet bevoegd te zijn voor dergelijke innames van de openbare weg. “Eandis krijgt voor dergelijke werken een zeer ruime tijdspanne om de werken uit te voeren. Als ze de openbare weg willen innemen vragen ze toestemming aan de burgemeester. In het volgend bestuur zullen innames van de openbare weg en openbare werken bij dezelfde schepen zitten, normaliter ben ik dat. Op die manier willen we meer rekening houden met dergelijke omstandigheden. Maar het dient ook gezegd dat er met heel veel rekening dient gehouden te worden. In september is het druk omdat de scholen beginnen, in de zomer is er bouwverlof, in januari zijn er solden… Zo makkelijk is het dus allemaal niet.”