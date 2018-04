"Parijs-Roubaix blijft meest authentieke koers" RAOUL DE GROOTE SCHRIJFT BOEK OVER DE ÉCHTE KASSEIENKLASSIEKER JOERI SEYMORTIER

05 april 2018

02u54 0 Gent In aanloop naar komende zondag lanceert auteur Raoul De Groote het boek 'Parijs-Roubaix: de sterkste verhalen over de kasseienklassieker'. Hij vertelt in het boek honderd verhalen. "Het blijft de meest authentieke koers allertijden", zegt De Groote.

Raoul De Groote schreef al enkele voetbalboeken, maar verdiept zich voor zijn boek over Parijs-Roubaix in de koers. Maar is ondertussen niet alles gezegd en geschreven over dé kasseiklassieker bij uitstek? "Absoluut niet", verzekert Raoul De Groote. "Er bestaan al heel wat boeken over Parijs-Roubaix, maar dat zijn vaak Franse boeken die vertaald werden. Ik heb de Belgische en Nederlandse winnaars wat meer naar voren geschoven. Het boek bevat honderd stukken, gaande van statistieken en beschouwingen, tot interviews. Waarom net die koers? Het is volgens mij de mooiste klassieker, en ook nog één van de meest authentieke koersen. De koers wordt gereden op een parcours dat je nergens anders vindt. Je ziet elders ook kasseien, maar nergens de kasseien die de renners in Parijs-Roubaix moeten trotseren. Geen koers die meer tot de verbeelding spreekt. Er zijn eigenlijk zelfs twee koersen: je hebt een Parijs-Roubaix bij regenweer en een Parijs-Roubaix met zon."





Monsieur Paris-Roubaix

In een boek over Parijs-Roubaix kan Roger De Vlaeminck (70) niet ontbreken. Hij is en blijft voor altijd Monsieur Paris-Roubaix. "Rond die man kan je in zo'n boek niet heen", zegt de auteur. "In Parijs-Roubaix blijft Roger De Vlaeminck de grootste, aan de hand van zijn aantal overwinningen, deelnames en podiumplaatsen. Roger heeft zijn eigen hoofdstuk, maar ook in andere hoofdstukken passeert hij natuurlijk de revue."





Meetjeslander De Vlaeminck kreeg gisteren het eerste exemplaar van het nieuwe wielerboek overhandigd, op de kasseien van de Huysmanhoeve in Eeklo. "Als ik nog eens lang op het vliegtuig moet zitten, zal ik het boek zeker eens lezen", zegt de kampioen.





"Thuis heb ik daar de tijd niet voor. Of ik mij echt vastklamp aan die herinneringen van vroeger? Eigenlijk niet. Ik heb thuis geen kassei op mijn kast staan. Ik heb er wel 7.000 op mijn oprit liggen (lacht). In de aanloop van Parijs-Roubaix zal ik wellicht nog honderd keer gebeld worden door journalisten. En dan laten ze mij weer 51 weken met rust. Ik probeer altijd eerlijk mijn gedacht te zeggen, ook al weet ik dat ik dat beter niet zou doen. 'Zeveren' en rond de pot draaien, doe ik niet graag. Een pronostiek voor zondag? Ik denk dat Gilbert of Terpstra zal winnen, maar ik zou graag hebben dat Vanmarcke of Naesen als eerste over de meet komen", vindt De Vlaeminck.





Het boek is uitgegeven bij Lannoo, telt 300 pagina's en kost 34,99 euro.