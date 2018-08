"Opgeven? Nooit aan gedacht" TANDARTS LEGT IN 41 DAGEN 3.525 KM AF DOOR AMERIKAANSE WILDERNIS PHILIPPE GHYSENS

30 augustus 2018

02u41 0 Gent Een tandarts uit Gent heeft met een epische prestatie zijn tweede wereldrecord binnen. Karel Sabbe (28) liep in 41 dagen een route van 3.525 kilometer - over bergen en door rivieren. Nooit was een loper zo snel op de mythische Appalachian Trail. "Opgeven? Nooit aan gedacht."

In de film Forrest Gump liep Tom Hanks op zijn dooie gemakje een paar keer van de Oostkust naar de Westkust van de VS. Karel Sabbe kan zich zonder schaamte met Forrest Gump meten: hij liep in 41 dagen door zes Amerikaanse staten van Georgia naar Maine, goed voor 3.525 kilometer. De Appalachian Trail is een van de langste wandelroutes ter wereld en gaat over hoge bergtoppen, door brede rivieren en over moeilijk te beklimmen rotsen. Een gewone wandelaar heeft 180 dagen nodig om de route af te leggen. Jaarlijks beginnen 4.000 sportievelingen aan de tocht. De tandarts uit Gent deed er 41 dagen over.





Wereldrecord

En daarmee verpulvert hij heel gemakkelijk het bestaande record van de Amerikaan Joe McConaugh, die 45 dagen en 12 uren nodig had. Voor Sabbe is het al de tweede topprestatie. In de zomer van 2016 liep hij 4.427 kilometer in 54 dagen langs The Pacific Crest Trail aan de Amerikaanse Westkust. Nu komt hij voor de tweede keer in het Guiness Book of World Records.





Karel Sabbe vertrok op 18 juli in Georgia en hij bleef maar lopen - net zoals Forrest Gump: 41 dagen, 7 uur en 39 seconden om precies te zijn. Elke dag vertrok hij om kwart over drie en tegen de avond had hij gemiddeld 85,2 kilometer op de teller, goed voor twee marathons. De Vlaamse ultraloper haalde een gemiddelde van 3.400 hoogtemeters per dag, dat betekent dat hij 3 keer per week de Mount Everest op en af zou lopen. En de tandarts schakelde op het einde nog een versnelling hoger: maandag liep hij gewoon 140 kilometer in één dag.





Dinsdag bereikte hij zijn doel: Mount Katahdin in Maine. "Bovenmenselijk", noemt de gespecialiseerde loperssite runners.be de prestatie van onze landgenoot. "Ik wist vooraf dat het zwaar zou worden, maar met veel doorzettingsvermogen en de steun van vrienden en familie is het gelukt. Aan opgeven heb ik nooit gedacht. Dat mag je niet doen. Ik ben heel diep moeten gaan maar de motivatie is er elke dag geweest."





Nu is Karel van plan om een heel lange rustpauze in te lassen - kwestie van de blaren en pijnlijke gewrichten wat te laten helen. "Ik ga het een jaar kalmer aan doen. Daarna ga ik zien. De wandelroute langs de kusten van Nieuw-Zeeland spreekt me aan", zegt Sabbe. Maar eerst uitblazen en dan weer naar de tandartspraktijk. Van zijn straffe verhalen zullen de monden openvallen.