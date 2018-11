“Opera niet vernieuwd in 2024, dan zijn we weg” Operaballet Vlaanderen zet druk op de ketel voor restauratie Operagebouw Erik De Troyer

26 november 2018

16u10 0

Vijf architectenbureau’s zijn nog in de running om de opera te verbouwen. “Hoognodig want het is geen vijf voor twaalf maar één na twaalf. Als we tegen 2024 geen zekerheid hebben dat de opera vernieuwd wordt dan blijven we er niet”, zegt Bart Van der Roost van Operaballet Vlaanderen.

“De Opera in Gent heeft een prachtig gebouw met een ongelooflijk mooie gevel”, zegt Van der Roost. “Maar het gebouw is ook kapot. Het regent er binnen, grote ruimtes zijn onbruikbaar. Er moet al jaren dringend iets gebeuren en we zijn blij dat er nu iets beweegt. We kunnen het gebouw nog gebruiken tot 2024. Ik ga er toch van uit dat we tegen die tijd in een vernieuwd gebouw zitten. Als het er niet naar uit ziet dan zullen we niet langer in Gent kunnen blijven. Voor alle duidelijkheid, dat is niet wat we willen. Maar nog eens de huur verlengen van een pand in zo’n slechte staat doen we niet.”

“De architectuurwedstrijd is bezig maar er moet wel nog heel veel gebeuren. Bij ons moet er eerst een masterplan opgesteld vooraleer we echt aan de bouwplannen beginnen. We weten nog niet welke richting het kan uit gaan. Er zal rekening gehouden moeten worden met de monumentale waarde van het gebouw, maar het mag niet de bedoeling zijn dat het enkel en alleen een restauratie in oude glorie wordt. We willen dat er bekeken wordt hoe het gebouw praktischer gemaakt kan worden. Door de eigenaardige L-vorm is het nu een vrij onpraktisch gebouw. Leveringen zijn bijvoorbeeld niet evident.”

“Vandaag zijn er 90 dagen per jaar voorstellingen, repetities, enzovoort. Maar de mensen hebben de indruk dat de opera van Gent altijd gesloten of leeg is. We willen er een gebouw van maken dat uitnodigt om er binnen te stappen. Dat wordt geen evidente opdracht”, aldus Van der Roost.

Nog vijf architectenbureau’s zijn in de running met als meest opvallende het Office for Metropolitan Architecture (OMA) van de wereldbekende architect Rem Koolhaas. De andere kandidaten zijn Bennetts Associates (Verenigd Koninkrijk), HVCA (Nederland), Atelier Kempe Thill (NL,die ook het Wintercircus ontwierpen) en BAS / Dirk Jaspaert (Leuven).