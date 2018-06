"Open van eerste tot laatste pint" VADER EN ZOON STARTEN BARBROOS IN VROEGER CAFÉ VIDEO 23 juni 2018

02u36 0 Gent Er komt leven in het pand aan de Oude Beestenmarkt waar de Video huisde. Een maand nadat het café sloot, zijn Lowie (23) en vader Wim Coolsaet (53) in de weer om BarBroos over enkele weken te kunnen openen. Pa staat overdag in het café, zoon 's avonds

"Dit is een once-in-a-lifetimekans voor Lowie en mij", zegt Wim Coolsaet. Nadat café Video na 18 jaar zijn deuren sloot eind mei, bleef er een grote leegte achter op de Oude Beestenmarkt. Tot Lowie en zijn vader besloten een nieuw café uit de grond te stampen. "Wij en nog een heleboel andere mensen hadden hun kandidatuur bij de brouwer ingediend", zegt Lowie. "Wij werden uiteindelijk geselecteerd. Ik kan het nog altijd niet goed geloven, ik denk dat ik het pas zal beseffen als we de eerste dag open zijn."





DJ

Lowie is geen onbekende in de uitgaanswereld, "Ik speel in enkele bands, waaronder de Simple Pigeons. Ook ben ik dj, waarbij ik soms in de Charlatan draai."





In de Charlatan begon het bij Lowie ook te kriebelen om een eigen café te openen. "Ik werkte al even mee achter de schermen bij de Charlatan. Vanuit de Charlatan kreeg ik dan ook enorm veel hulp om die grote stap te zetten. Ik heb veel te danken aan Gerald en zijn team. Toen ik zag dat de Video ermee ophield, leek het me evident dat er iets anders in de plaats kwam. Het pand ademt gewoon café. De naam van het café, BarBroos, hebben we gekozen voor zijn vlotheid, het klinkt goed. En in onze familie is er ook een Broos", zegt hij.





Sinds een tiental dagen zijn Lowie en Wim dag en nacht in de weer om het pand te strippen en weer op te bouwen. "We zijn alles eruit aan het halen, tot op de fundering van de toog", zegt Lowie. "Een geluk dat mijn vader zoveel weet over verbouwen. Daardoor kunnen we veel zelf doen. Volgende week beginnen we met schilderen, en dan is het een kwestie van de kinderziektes eruit te halen."





Voor zowel Lowie als zijn vader Wim zijn het spannende tijden, "Het is een hele carrièreswitch", zegt Wim "Hiervoor had ik een managersfunctie in een bedrijf. Het was een te grote kans voor Lowie om te laten liggen, dus we gaan er 500 procent voor."





Opvallend, in plaats van alleen een avondcafé te openen zoals de vroegere Video, zal BarBroos overdag ook open zijn. "Mijn vader zal overdag openen, ik 's avonds. Je zal bij ons de eerste en de laatste pint kunnen drinken", zegt Lowie met een knipoog. Wanneer het café zijn deuren voor de eerste keer opent, blijft nog even in het midden. "We wachten nog op enkele vergunningen", zegt Lowie. "Maar ons doel is om begin juli, rond de vijfde te openen. We zouden de week voor de Gentse Feesten zeker willen starten." Tot over een tweetal weken in de BarBroos op de Oude Beestenmarkt.