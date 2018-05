"Oorlogssituatie? Nee, mensen die zich amuseren" 04 mei 2018

Drie studenten van 20 en 21 jaar oud stonden voor de rechter in Gent nadat ze betrokken raakten bij verschillende vechtpartijen. In april 2016 kwam het tot een ware veldslag in de Overpoortstraat. Een van de beklaagden, die naar eigen zeggen zo veel gedronken had dat hij zich niets herinnert van de vechtpartij, tackelde een tegenstrever, die zware klappen te verduren kreeg. Een andere slag werd in augustus uitgedeeld na een discussie over een bootje dat water maakte. Het slachtoffer hield er een verbrijzelde neus aan over. "Waar zijn we toch mee bezig?", vroeg de rechter zich luidop af. "Gaat dit over een oorlogssituatie? Neen, over mensen die zich amuseren. Het is zeer verontrustend dat u drinkt tot u niet meer weet vab welke parochie u bent en er dan op los slaat."





De drie studenten riskeren celstraffen van zes tot acht maanden. Op 6 juni spreekt de rechter hun straf uit.





(WSG)